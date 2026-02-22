Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenerife seguirá con calima el lunes y temperaturas sin grandes cambios, según la Aemet

El polvo en suspensión continuará en todo el archipiélago, con cielos despejados y ligera variación térmica

Mapa de calima en Canarias

Mapa de calima en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana en Canarias una jornada muy similar a la de hoy, con calima generalizada en todas las islas, predominio de cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubosidad alta a lo largo del día.

En Tenerife, el polvo en suspensión volverá a ser protagonista, afectando especialmente a las vertientes sur y este. El ambiente seguirá seco y con ligera reducción de la visibilidad en algunos momentos.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, aunque podrían registrar un ligero ascenso en zonas del nordeste y áreas bajas del norte y este. En las cumbres centrales, por el contrario, se espera un descenso moderado.

Las máximas se mantendrán estables, con valores que rondarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, y registros similares en medianías y costas soleadas.

El viento soplará flojo a moderado de componente este, con intervalos más intensos en algunos puntos durante la madrugada y primeras horas.

Situación en el resto de Canarias

La previsión para el conjunto del archipiélago apunta a estabilidad atmosférica y continuidad de la calima:

  • Lanzarote y Fuerteventura: Cielos despejados con algunas nubes altas por la tarde. Ligero ascenso de mínimas y máximas sin cambios o en leve descenso en zonas de interior.
  • Gran Canaria: Calima más notable en vertientes sur y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres.
  • La Gomera, La Palma y El Hierro: Intervalos de nubes altas y polvo en suspensión generalizado, con temperaturas estables o en ligero ascenso en costas.

Estado del mar

Se prevé viento del noreste de fuerza moderada en las islas occidentales y del este o sureste en las orientales, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros.

En definitiva, mañana continuará el ambiente cálido, seco y con calima persistente, en una jornada de estabilidad que mantendrá la sensación de bochorno en las horas centrales del día.

