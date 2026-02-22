Tenerife seguirá con calima el lunes y temperaturas sin grandes cambios, según la Aemet
El polvo en suspensión continuará en todo el archipiélago, con cielos despejados y ligera variación térmica
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana en Canarias una jornada muy similar a la de hoy, con calima generalizada en todas las islas, predominio de cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubosidad alta a lo largo del día.
En Tenerife, el polvo en suspensión volverá a ser protagonista, afectando especialmente a las vertientes sur y este. El ambiente seguirá seco y con ligera reducción de la visibilidad en algunos momentos.
Las temperaturas mínimas apenas variarán, aunque podrían registrar un ligero ascenso en zonas del nordeste y áreas bajas del norte y este. En las cumbres centrales, por el contrario, se espera un descenso moderado.
Las máximas se mantendrán estables, con valores que rondarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, y registros similares en medianías y costas soleadas.
El viento soplará flojo a moderado de componente este, con intervalos más intensos en algunos puntos durante la madrugada y primeras horas.
Situación en el resto de Canarias
La previsión para el conjunto del archipiélago apunta a estabilidad atmosférica y continuidad de la calima:
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos despejados con algunas nubes altas por la tarde. Ligero ascenso de mínimas y máximas sin cambios o en leve descenso en zonas de interior.
- Gran Canaria: Calima más notable en vertientes sur y este. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres.
- La Gomera, La Palma y El Hierro: Intervalos de nubes altas y polvo en suspensión generalizado, con temperaturas estables o en ligero ascenso en costas.
Estado del mar
Se prevé viento del noreste de fuerza moderada en las islas occidentales y del este o sureste en las orientales, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros.
En definitiva, mañana continuará el ambiente cálido, seco y con calima persistente, en una jornada de estabilidad que mantendrá la sensación de bochorno en las horas centrales del día.
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Casados desde hace 20 años: 'San Valentín es un día especial, pero el amor se cuida en la rutina
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- La única destilería de ron artesanal de Tenerife quiere producir un 'objeto de deseo