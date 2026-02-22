El Ministerio de Exteriores lo hace oficial: los turistas de Tenerife necesitarán un permiso para viajar a este país europeo a partir de febrero

Los viajeros de Tenerife que tengan previsto viajar al Reino Unido deberán contar con un nuevo permiso obligatorio para poder entrar en el país. Si tienes pensado desplazarte a Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte, será necesario completar este trámite, que entrará en vigor el próximo mes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha explicado cómo solicitarlo paso a paso, una gestión imprescindible para evitar problemas o quedarse en tierra en el aeropuerto.

El Gobierno ha confirmado que desde el 25 de febrero de 2026, los españoles que no cuenten con visado o residencia legal en territorio británico deberán disponer obligatoriamente de una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para poder embarcar. Sin este permiso aprobado, las aerolíneas no permitirán el acceso al avión.

Esta ETA (Electronic Travel Authorisation) es un permiso previo exigido por el Gobierno del Reino Unido a los viajeros de países que no necesitan visado para estancias cortas. Aunque este sistema

a partir de febrero de 2026 entran en vigor controles más estrictos, especialmente en aeropuertos. Desde esa fecha, no bastará con haber solicitado la ETA, será obligatorio contar con una resolución favorable antes de viajar.

Los aeropuertos de la provincia tinerfeña tienen más de 300 vuelos semanales al Reino Unido

Esta medida afecta directamente a los tinerfeños que se desplacen al Reino Unido por turismo, viajes de negocios, visitas familiares o estancias de corta duración, así como a quienes realicen tránsito por el país y deban pasar control fronterizo. Según los datos de Aena, la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 325 vuelos semanales que conectan el archipiélago con cualquiera de los aeropuertos de estos países anglosajones.

La provincia registra 5,5 millones de pasajeros al año con origen o destino a este territorio. No todos deberán cumplir con este requisito, solo aquellos que no residan oficialmente en el Reino Unido y tengan la nacionalidad británica, escocesa, galesa o irlandesa.

Los tinerfeños que residan legalmente en Reino Unido no necesitan la ETA, pero sí deben contar con una cuenta electrónica UKVI en la plataforma eVisas y mantener actualizados sus datos personales y del pasaporte. Otra de las novedades clave afecta a los ciudadanos con doble nacionalidad española y británica. El Gobierno del Reino Unido recomienda que estas personas viajen con un pasaporte británico válido, ya que podrían tener problemas en el embarque si intentan entrar en el país como ciudadanos extranjeros a partir de febrero de 2026.

Viajar sin ETA supondrá quedarse en tierra

El Ministerio de Exteriores advierte de que desde que entre en vigor la medida, las compañías aéreas denegarán el embarque a quienes no presenten la ETA aprobada. Esto supone un cambio muy importante para todos los turistas. Además, la ETA no autoriza a trabajar ni a estudiar en Reino Unido. En esos casos, será imprescindible solicitar el visado correspondiente, incluso aunque la estancia sea de corta duración.

El Gobierno británico recomienda realizar la solicitud de la ETA a través del portal oficial del Reino Unido, evitando intermediarios privados que ofrecen el trámite a precios elevados. Las autoridades han detectado también casos de estafa, por lo que se insiste en utilizar únicamente los canales oficiales. La recomendación es solicitar la ETA con al menos tres días hábiles de antelación al viaje. Normalmente, la respuesta llega en cuestión de minutos, aunque algunas solicitudes pueden requerir revisiones adicionales.

La entrada en vigor definitiva de la ETA marca un nuevo escenario para los viajes entre Tenerife y Reino Unido, uno de los destinos internacionales más frecuentes para los canarios. Planificar con antelación y contar con la autorización aprobada será esencial para evitar contratiempos y quedarse en tierra a partir del 25 de febrero de 2026.