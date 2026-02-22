Multado con 200 euros por no activar antes de tiempo estas luces: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La visibilidad es un factor fundamental durante la circulación, interferir en la visión del conductor durante la circulación y poner en riesgo la seguridad de las carreteras. La lluvia, la niebla y el clima son aspectos que obligan a los conductores a extremar la precaución durante la conducción.

La Guardia Civil ha intensificado los controles de vigilancia en las carreteras canarias y del resto del país con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Los agentes de tráfico han puesto el foco en el uso correcto de las luces antiniebla, un elemento fundamental durante los meses de invierno cuando la niebla, la lluvia o las bajas temperaturas reducen la visibilidad.

Cuándo es obligatorio utilizar las luces antiniebla

Todos los turismos incorporan una o dos luces antiniebla trasera roja para señalizar la posición del coche al resto de conductores de la vía. Sin embargo, no todos cuentan con luz antiniebla delantera porque no es obligatoria y suelen incorporarla los vehículos más nuevos.

Tal y como lo recoge el artículo 106 del Reglamento General de Circulación: "La luz antiniebla delantera solo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí. La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo".

¿Sabes cómo y cuándo encender las luces antiniebla en tu coche? / NEOMOTOR

¿Te pueden sancionar por no utilizarlas?

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que no llevar las luces antiniebla cuando la visibilidad lo exige se considera una infracción grave y está sancionado con 200 euros. En cambio, también te puede penalizar por utilizarlas cuando no es necesario, en ese caso se considera infracción leve y conlleva una multa de 100 euros.

Consejos para circular con niebla

RACE ha lanzado una serie de recomendaciones para conducir con niebla: