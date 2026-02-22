El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
Los ayuntamientos determinarán en qué lugar se ubicarán los nuevos puntos específicos para estos vehículos, cuántas zonas se habilitarán y cuáles serán sus dimensiones
La soledad legislativa de los ayuntamientos canarios con respecto a la regulación de caravanas y autocaravanas tiene visos de acabarse pronto. El Gobierno de Canarias anunció recientemente que en abril o mayo entrará en vigor el nuevo reglamento de establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que esta norma aportará "mayor seguridad jurídica a las instituciones locales, usuarios y emprendedores".
Decisión de los ayuntamientos
Eso sí, serán los ayuntamientos los que determinen en qué lugares se ubicarán los nuevos puntos específicos para autocaravanas y caravanas, cuántas zonas se habilitarán y cuáles serán sus dimensiones. El reglamento regional tan solo establecerá los equipamientos obligatorios de agua, baños y residuos. Según Rodríguez, "se obliga a los consistorios a que construyan estas zonas, pero no dónde".
Reiteradas reivindicaciones
Con esta norma reguladora a nivel autonómico, el Gobierno de Canarias hace caso a las reiteradas reivindicaciones de la patronal turística. Desde 2019, Ashotel solicitó en varias ocasiones que se regulara el turismo rodante en las Islas. La última ocasión fue este mismo mes de febrero, cuando emitió un comunicado en el que instaba a la Fecam (Federación Canaria de Municipios) al desarrollo de un marco normativo común que sirva de referencia para todos los ayuntamientos del Archipiélago. Según Ashotel, el incremento significativo de las autocaravanas y caravanas está generando "disfunciones relevantes en la circulación, en el estacionamiento rotatorio, en la accesibilidad de residentes y vecinos, así como en la convivencia ciudadana".
Turno para que los ayuntamientos asuman
Con la aprobación del nuevo reglamento para estos vehículos por parte del Ejecutivo autonómico, se atiende una demanda en dos sentidos: la patronal turística y los colectivos que practican esta manera de hacer turismo. Dos entidades asociativas que coinciden en la necesidad de una ley homogénea. Ahora falta comprobar si los consistorios canarios serán capaces de asumir la responsabilidad que se les otorga con esta manera de regular el caravanismo y el autocaravanismo en Canarias.
