Domingo de calima intensa en Tenerife y Canarias: suben las temperaturas y el polvo ya se nota en el ambiente

Si miras al cielo esta mañana de domingo en Canarias verás ambiente despejado pero con bruma: la calima ya está presente y irá ganando protagonismo con el paso de las horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El polvo en suspensión afecta inicialmente a medianías, pero a lo largo del día se irá extendiendo hacia la costa, avanzando de este a oeste y siendo más notable en las vertientes este y sur de las islas. El ambiente será seco y la visibilidad podría reducirse en algunos momentos.

Temperaturas en claro ascenso

Este domingo viene con subida de temperaturas, especialmente en las máximas. En algunos puntos no se descarta que los termómetros se acerquen o incluso alcancen los 30 grados, sobre todo en vertientes norte, este y zonas de interior.

En Tenerife, la máxima prevista es de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, aunque en zonas del sur y oeste podrían registrarse valores superiores. Las mínimas han sido suaves a primera hora.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan hasta 26 grados, también con ambiente cálido desde el mediodía.

Viento y estado del mar

El viento sopla flojo a moderado de componente este en la costa, mientras que en medianías y cumbres predomina el sureste, con intervalos más intensos en algunas vertientes durante la madrugada. A lo largo del día tenderá a perder algo de fuerza.

En el mar encontramos noreste fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. También hay presencia de calima en aguas cercanas a varias islas.

Situación en el resto del archipiélago