Los coches antiguos vuelven a protagonizar el Domingo de Piñata

Las calles de Santa Cruz de Tenerife viajan este domingo al siglo pasado con la cincuenta y cinco edición del tradicional paseo de coches antiguos, una cita ya inseparable del Domingo de Piñata. Un total de 33 vehículos matriculados entre 1923 y 1935 recorrerán el centro de la ciudad como homenaje al patrimonio automovilístico de la Isla.

La organización corre a cargo del Club de Automóviles Antiguos de Tenerife, que mantiene viva esta iniciativa desde hace más de medio siglo. Su presidente, Abel Febles, ha dedicado buena parte de su vida a rescatar y conservar modelos históricos, muchos de ellos recuperados del olvido o heredados como parte de una tradición familiar. Para esta edición, cambiará su habitual Overland de 1927 por un Ford A de 1929, otro símbolo de la época dorada del automóvil.

Los vehículos podrán admirarse desde las 10:00 horas en el Parque García Sanabria, donde los participantes, ataviados con vestimenta de los años veinte y treinta, recrearán el ambiente de una etapa en la que Tenerife comenzó a motorizarse gracias a la importación de coches estadounidenses favorecida por un arancel especial. La jornada contará además con música y baile de swing, reforzando la atmósfera histórica.

A mediodía arrancará el recorrido por algunas de las vías más emblemáticas de la capital, en un desfile que combina divulgación, tradición y espectáculo. Los automóviles circularán escoltados por la Policía Local para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad, antes de realizar una parada expositiva en la avenida Francisco La Roche, donde el público podrá observar de cerca estas piezas únicas de ingeniería y diseño.

El itinerario concluirá en el Real Club Náutico de Tenerife, escenario de la entrega de distinciones durante un almuerzo de confraternización entre propietarios y aficionados.

El paseo vuelve a consolidarse como uno de los actos más singulares del cierre carnavalero.