Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeAsesinato en TenerifeSantería en CanariasUn hito energéticoRescate en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Los coches antiguos vuelven a protagonizar el Domingo de Piñata

Treinta y tres vehículos fabricados entre 1923 y 1935 se exponen en el García Sanabria

Exhibición de coches antiguos en el parque García Sanabria

Exhibición de coches antiguos en el parque García Sanabria / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Las calles de Santa Cruz de Tenerife viajan este domingo al siglo pasado con la cincuenta y cinco edición del tradicional paseo de coches antiguos, una cita ya inseparable del Domingo de Piñata. Un total de 33 vehículos matriculados entre 1923 y 1935 recorrerán el centro de la ciudad como homenaje al patrimonio automovilístico de la Isla.

La organización corre a cargo del Club de Automóviles Antiguos de Tenerife, que mantiene viva esta iniciativa desde hace más de medio siglo. Su presidente, Abel Febles, ha dedicado buena parte de su vida a rescatar y conservar modelos históricos, muchos de ellos recuperados del olvido o heredados como parte de una tradición familiar. Para esta edición, cambiará su habitual Overland de 1927 por un Ford A de 1929, otro símbolo de la época dorada del automóvil.

Los vehículos podrán admirarse desde las 10:00 horas en el Parque García Sanabria, donde los participantes, ataviados con vestimenta de los años veinte y treinta, recrearán el ambiente de una etapa en la que Tenerife comenzó a motorizarse gracias a la importación de coches estadounidenses favorecida por un arancel especial. La jornada contará además con música y baile de swing, reforzando la atmósfera histórica.

A mediodía arrancará el recorrido por algunas de las vías más emblemáticas de la capital, en un desfile que combina divulgación, tradición y espectáculo. Los automóviles circularán escoltados por la Policía Local para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad, antes de realizar una parada expositiva en la avenida Francisco La Roche, donde el público podrá observar de cerca estas piezas únicas de ingeniería y diseño.

El itinerario concluirá en el Real Club Náutico de Tenerife, escenario de la entrega de distinciones durante un almuerzo de confraternización entre propietarios y aficionados.

Noticias relacionadas

El paseo vuelve a consolidarse como uno de los actos más singulares del cierre carnavalero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  2. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  3. El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
  4. Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
  5. El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
  6. La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval
  7. Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña
  8. El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva

Los coches antiguos vuelven a protagonizar el Domingo de Piñata

Los coches antiguos vuelven a protagonizar el Domingo de Piñata

Tenerife afronta este domingo calima significativa y temperaturas que rozarán los 30 grados, según la Aemet

Tenerife afronta este domingo calima significativa y temperaturas que rozarán los 30 grados, según la Aemet

Barbie, la mascarita con tacón con más poderío del Carnaval de Puerto de la Cruz

Barbie, la mascarita con tacón con más poderío del Carnaval de Puerto de la Cruz

En Tenerife puedes comer dentro de una cueva: uno de los guachinches más escondidos y sorprendentes de la isla

En Tenerife puedes comer dentro de una cueva: uno de los guachinches más escondidos y sorprendentes de la isla

Las Carboneras en La Laguna: el desafío al abandono

Las Carboneras en La Laguna: el desafío al abandono

Multado con 200 euros por no ajustar correctamente este elemento visual clave al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multado con 200 euros por no ajustar correctamente este elemento visual clave al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Güímar revive la magia de sus burras

Güímar revive la magia de sus burras

Cristina Hernández, directora de GastroCanarias: "La gastronomía no se puede reducir solo a un plato bonito"

Cristina Hernández, directora de GastroCanarias: "La gastronomía no se puede reducir solo a un plato bonito"
Tracking Pixel Contents