El autocaravanismo crece en Tenerife en un limbo legal y escasas zonas para acampar

Sensación de libertad. Eso es lo que aporta el autocaravanismo o caravanismo. Plantar la casa en cualquier sitio y marcharse cuando se decida. Es fácil, pero durante los últimos años -especialmente después de la pandemia del covid-19- la práctica de este turismo rodante subió de manera exponencial. El limbo legal de esta forma de ocio dinamita los cimientos del sector económico con mayor pujanza en Canarias. No existe una normativa o ley homogénea en el Archipiélago que regule esta forma de alojarse, algo que critica la patronal hotelera Ashotel. Su presidente, Jorge Marichal, advierte que si no se controla, el autocaravanismo y el caravanismo se convertirán en el mismo caos turístico que la vivienda vacacional.

Las cifras rodantes

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2025, en Tenerife existen más de 5.000 autocaravanas y caravanas. Esta cifra llega hasta 21.000 en todo el Archipiélago canario: 15.000 están censados en las Islas y los 6.000 restantes llegan en barco desde otros puntos de la geografía mundial, según las navieras.

Pasividad legislativa

Las cifras del turismo rodante son sorprendentes para un territorio tan limitado y colapsado como Canarias. Además, a esto se le suma la pasividad legislativa de las instituciones supramunicipales para ordenar y regular a estos vehículos. La capacidad legisladora de algunos ayuntamientos llega hasta donde lo hace su competencia en este aspecto: ordenación del estacionamiento y regulación de autocaravanas y caravanas en suelo urbano.

Cartas en el asunto

Así, varios municipios de Tenerife tomaron cartas en el asunto y dictaron sus propias ordenanzas para que ‘las cabras no se les salgan del corral’, haciendo un símil solo en cuestión de movimiento. Algunos ejemplos de ayuntamientos que promulgaron sus propias ordenanzas en la Isla son San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Guía de Isora, Granadilla de Abona o Los Silos. Sin ordenanza, pero con un bando de Alcaldía, el municipio de Buenavista del Norte regula algunos aspectos concretos de la circulación en la playa de Las Arenas, donde hay habilitado un estacionamiento para el turismo sobre ruedas.

Mejoras en zonas recreativas

El Cabildo de Tenerife, por su parte, está trabajando en la mejora de las áreas recreativas de su competencia, aunque no mete las manos en la masa legislativa autocaravanista y caravanista que está en suelo urbano. La consejería de Medio Natural, dirigida por Blanca Pérez (CC), está actuando en Montaña Roja (El Médano, Granadilla de Abona), y en Pinalito (Vilaflor), donde pronto se sacará a licitación la construcción de un nuevo camping. «En general, todas las zonas de acampada que competen a Medio Natural se están mejorando», señala Pérez, quien explica que cumplen con el compromiso adquirido de habilitar espacios ecológicos en los puntos limpios gestionados por el Cabildo.

Suelo urbano sin regular

Aunque la mejora de las infraestructuras de acampada en la naturaleza está implementándose y se promueve la construcción de nuevas áreas en el territorio insular, sigue sin existir un marco regulador para camping en el suelo urbano de Tenerife. Esta es la principal problemática. Es entonces cuando la pelota vuelve a caer en el tejado de las administraciones municipales, quienes reclaman la asistencia legal de instituciones con mayor músculo para legislar de manera uniforme en todo el territorio, como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias.

Áreas recreativas en la naturaleza y propiedad del Cabildo

En la actualidad, las áreas recreativas disponibles para acudir con caravanas y autocaravanas y que son de titularidad del Cabildo se corresponden con Arenas Negras (Garachico), El Lagar (La Guancha), Las Lajas (cerca de Vilaflor), Chío (Guía de Isora) y Las Raíces (El Rosario). Para su uso es imprescindible realizar una reserva en el portal www.tenerifeon.es y solo cuentan con toma de agua con pulsador, por lo que tampoco cumplen con el principal servicio, el de vertidos procedentes de este tipo de vehículos.

Iniciativa en saco roto

Cabe recordar que en el mandato anterior (2019-2023) y bajo la presidencia de Pedro Martín (PSOE), el Cabildo de Tenerife se planteó crear una red insular de 350 aparcamientos para estos vehículos, con todos los servicios necesarios y una inversión de diez millones de euros. Una iniciativa que cayó en saco roto con el cambio de gobierno insular, hace tres años.

Imprescindible: puntos ecológicos

La falta de infraestructura en suelo urbano con servicios que permitan el vertido de residuos de los usuarios de autocaravanas y caravanas en Tenerife es el principal problema. Un análisis de las instalaciones de la Isla arroja qué es lo imprescindible para la buena práctica del turismo rodante: los puntos ecológicos. Es decir, un lugar -tanto en suelo urbano como natural- en el que verter las aguas grises, las aguas negras, donde haya una toma de agua y donde depositar la basura.

En todo Tenerife, solo existen cuatro puntos en superficie urbana en los que establecerse de manera regulada y limpia con la autocaravana o caravana. Uno de ellos es el Camping Nauta, en Arona, que es de propiedad privada. También existe el de Punta del Sordo, en Tajao (Arico), y el de Punta del Hidalgo, en La Laguna, recientemente abierto con todos los servicios y gestionado por el Ayuntamiento de la Ciudad del Adelantado. Se le puede añadir el Caravaning Club Tinerfe, también en Tajao, aunque no tiene un punto ecológico al completo.

Hasta hace poco

A estos cuatro se les unían, hasta hace poco, el Camping de Montaña Roja-El Médano, en Granadilla de Abona, que cerró y no se ha reabierto por cuestiones burocráticas, y el Caravaning Club Chinec, con más de dos décadas de trayectoria, ubicado cerca del campo de fútbol de El Peñón, en el Puerto de la Cruz. Fue clausurado por Costas en 2025.

Puntos ecológicos en gasolineras

El autocaravanista o caravanista experimentado también conoce en qué puntos de Tenerife puede hacer uso de puntos ecológicos cuando está en carretera para verter sus aguas residuales, no contaminar el medio y continuar más ligero en su viaje.

En el territorio insular, existen varias gasolineras que disponen de instrumentos para el vaciado de las aguas de estos vehículos y también de tomas de agua. Es el caso de la gasolinera ubicada en La Caleta de Interián, en Garachico; otra en el municipio de Los Realejos o en el barrio lagunero de Taco. Estos puntos de repostaje de combustible ofrecen este servicio a cambio de una tarifa establecida, lo que alivia a los usuarios del turismo rodante.

La voz de la experiencia

Los puntos clave para vaciar y rellenar las aguas los da el presidente de la Asociación de Autocaravanas y Campers Homologados de Canarias (ACAT), Juan Martín. Con amplia experiencia en el mundo del autocaravanismo, Martín es claro y tajante respecto a la situación del turismo rodante en Tenerife: "No existen las infraestructuras necesarias en la Isla para acogernos", asegura. ACAT tiene casi 400 socios en el territorio insular y 900 en Canarias. Se constituyeron en 2008, hace casi 20 años, y como asociación lo único que piden es "tener los mismos derechos que cualquier otro vehículo", aludiendo a las prohibiciones impuestas por algunos municipios para que sus autocaravanas estacionen o circulen por sus calles.

Cambio en la Ley del Suelo

Martín explica que llevan mucho tiempo trabajando tanto con el Gobierno de Canarias como con el Cabildo de Tenerife para crear un marco regulador para este tipo de turismo. "Insistimos muchísimo en el cambio de la Ley del Suelo para instalar las áreas necesarias en suelo rústico", demanda. Además, recalca que lo único y necesario para que los usuarios de las autocaravanas y caravanas puedan estar cómodos es la implantación de un punto ecológico. "En nuestros vehículos tenemos todo lo necesario para vivir, pero solo necesitamos vaciar nuestros residuos, un punto para depositar la basura y una toma de agua", añade.

Una oportunidad

El presidente de ACAT define el autocaravanismo y el caravanismo como "una oportunidad más. Cada vez que nos reunimos y realizamos convivencias recopilamos todos los tickets de compra para que se refleje la dinamización económica que implica el turismo rodante", manifiesta Juan Martín.

Califica de leyenda urbana aquello de que "los caravanistas no dejamos beneficio. Somos gente civilizada y limpia", argumenta luchando contra los estereotipos y los prejuicios. Admite que el comportamiento de algunas personas que practican el autocaravanismo a veces no es la más sensata: "Aparcan en medio de una avenida llena de restaurantes, sacan mesas, sillas y de todo a la vía pública o arman escándalo hasta tarde. Pero esa no es la filosofía de ACAT. Deben vernos como una oportunidad real".

En cuanto a las cifras de autocaravanistas y caravanistas en Canarias, Martín se alinea con los datos ofrecidos y además piensa en que en cada uno de esos 21.000 vehículos "van dos personas, como mínimo. Ya estamos hablando de más de 40.000 que consumen en Canarias. Lo único necesario es infraestructura y orden", resume.

Cerca de Amarilla Golf

ACAT se reúne como asociación en varios puntos de Tenerife. Uno de los más habituales es una zona cercana a Amarilla Golf, en San Miguel de Abona. Allí tienen un amplio espacio con un punto ecológico instalado por ellos y consensuado con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona. "Cada vez que vamos allí, avisamos previamente al Consistorio presentando un registro de entrada. Adecuamos el recinto, nos instalamos y limpiamos al marcharnos. Es de los pocos municipios que le ha visto el beneficio al autocaravanismo", señala.

En Garachico, en el antiguo campo de fútbol, el Ayuntamiento también acotó una zona para este colectivo, aunque muchas veces está ocupado por coches. Ocurre lo mismo en Alcalá (Guía de Isora), donde se cuenta con ordenanza de 24 horas, pero sin puntos ecológicos. Según Martín, en Granadilla de Abona existe "una ley antiautocaravanas" por la limitación de estacionamiento. En cuanto a las áreas recreativas del Cabildo de Tenerife, el presidente de ACAT le ve un gran inconveniente más allá de la falta de servicios: "El autocaravanismo es libertad y si tengo que hacer una reserva para disfrutar, ya no estoy siendo libre al 100%".