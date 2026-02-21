Tenerife afronta este domingo calima significativa y temperaturas que rozarán los 30 grados, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias un episodio de calima significativa, que comenzará afectando a medianías y se irá extendiendo posteriormente a la costa, avanzando de este a oeste en el archipiélago.

El polvo en suspensión impactará especialmente en las vertientes este y sur, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso ligero a moderado, que podría ser localmente notable, sobre todo en las máximas de las vertientes norte y este.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas por la tarde-noche en las islas más occidentales.

El viento soplará flojo a moderado de componente este en costas. En medianías y cumbres será del sureste, también flojo a moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noreste y suroeste, tendiendo a amainar al final del día. En el interior y oeste de Lanzarote y Fuerteventura no se descartan rachas localmente muy fuertes del sureste en las horas centrales.

En el mar se prevé viento del noreste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, además de calima en aguas costeras de La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión por islas

En Tenerife predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el litoral norte de madrugada. Calima significativa desde la mañana, primero en medianías y después en la costa, afectando especialmente a vertientes este y sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con posibilidad de que las máximas sean localmente notables en vertientes norte y este, sin descartar 30 grados en zonas del oeste y sur.

Santa Cruz de Tenerife: 15º / 27º.

La Gomera

Poco nuboso o despejado con calima significativa desde la mañana. Máximas en ligero a moderado ascenso.

San Sebastián de La Gomera: 15º / 25º.

La Palma

Despejado con algunos intervalos nocturnos. Calima significativa, especialmente en la vertiente este a partir de la tarde. Ascenso térmico en general, más acusado en máximas del norte y este.

Santa Cruz de La Palma: 19º / 24º.

El Hierro

Poco nuboso o despejado. Calima significativa desde la tarde, afectando principalmente a vertientes este y sur. Máximas en ligero a moderado ascenso.

Valverde: 12º / 20º.

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con calima significativa durante la primera mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente en mínimas y en el norte en cuanto a máximas, donde no se descarta alcanzar los 30 grados de forma puntual.

Arrecife: 17º / 26º.

Fuerteventura

Cielos despejados con calima significativa, más intensa en la mañana. Ascenso térmico generalizado, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en el interior.

Puerto del Rosario: 17º / 25º.

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado. Calima significativa desde primeras horas, inicialmente en medianías y extendiéndose a la costa, especialmente en vertientes este y sur. Ascenso notable en las mínimas del oeste y suroeste y en las máximas del norte y este.

Las Palmas de Gran Canaria: 19º / 26º.