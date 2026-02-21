Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multado con 200 euros por no ajustar correctamente este elemento visual clave al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Las agentes recuerdan la importancia de ajustarlos correctamente para garantizar una buena visión durante la conducción

Los agentes se ponen serios ante la colocación de este elemento fundamental para la conducción

Los agentes se ponen serios ante la colocación de este elemento fundamental para la conducción / E.D.

Helena Ros

Helena Ros

Las autoridades buscan garantizar la seguridad vial de los conductores y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, llevar a cabo campañas de vigilancia y mensajes a través de las redes sociales con el objetivo de concienciar a los usuarios de la vía.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a todos los conductores a través de sus redes sociales sobre cómo "ajustar los retrovisores de tu vehículo de forma conjunta". El mensaje va acompañado de una imagen explicativa, mediante la que buscan corregir los errores más habituales al volante.

Un fallo más común de lo que parece

Los agentes han considerado oportuno recordar que para realizar maniobras es esencial que el conductor cuente con una buena visión de lo que hay a su alrededor. Uno de los errores más comunes en el ajuste de los retrovisores es que en ellos se visualiza parte de la carrocería del coche, algo que limita el ángulo de visión y aumenta los puntos ciegos, por lo tanto, reduce la seguridad.

En las autovías y autopistas los cambios de carril son constante y la velocidad es mayor. Por ello, un buen ajuste de los retrovisores es imprescindible para que el conductor tenga el control de los vehículos que se aproximan a su alrededor y pueda comprobar el margen que tiene para realizar las maniobras necesarias.

Además, los conductores se enfrenta a sanciones de 200 euros por llevar los espejos rotos, sueltos o inexistentes.

Cómo regular los retrovisores

Tanto la Dirección General de Tráfico como la Guardia Civil recuerdan que los tres espejos trabajan de manera conjunta. Para eso, los conductores deben regularlos de la siguiente manera:

  • Espejo lateral izquierdo: debe colocarse de manera que nos se vea la carrocería del coche y muestre el tráfico que se aproxima por la parte izquierda. La clave está en que la mitad inferior del espejo debe mostrar los vehículos y la calzada.
  • Espejo interior: la clave es que cubra el máximo campo visual de la luna trasera. Par que cuando el conductor pierda el objeto por los espejos laterales, pueda visualizarlo por el central.
  • Espejo lateral derecho: debe colocarse igual que el retrovisor izquierdo, que los vehículos se vean en la mitad inferior del espejo.

Ajustar correctamente los retrovisores supone unos segundo a los conductores y se trata de un gesto que puede marcar la diferencia entre una maniobra correcta y con responsabilidad, a un accidente de tráfico.

