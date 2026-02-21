En Tenerife puedes comer dentro de una cueva: uno de los guachinches más escondidos y sorprendentes de la isla

Los guachinches son un lugar perfecto para quienes buscan disfrutar de la auténtica gastronomía canaria, además de una parada imprescindible para quienes visitan la isla. Estos destacan por su cocina canaria y su entorno, lo que ocurre con un guachinche de Tenerife donde sus clientes comen dentro de una cueva.

Los creadores de contenido @guachicnhesmodernos han visitado el guachinche y no han dudado en compartir su experiencia con todos sus seguidores, sorprendidos por un lugar "rústico y está en un paraje único rodeado de naturaleza".

Comer en una cueva en Tenerife

El guachinche se encuentra en la zona de Valle Grande, en María Jiménez (Santa Cruz de Tenerife). En un entorno único con un ambiente acogedor, donde sus clientes pueden disfrutar de la experiencia de comer dentro de una cueva, algo muy diferente a otros restaurantes convencionales.

Los creadores de contenido recomienda acudir temprano y reservar, ya que el local solo abre cuatro días a la semana y se llena con facilidad.

Cocina canaria

El local busca que sus clientes disfruten con su auténtica cocina canaria, el escaldón con mojo rojo, la garbanzada o la sopa cabra son platos que reconfortan, especialmente los días de frío o lluvia. Para continuar, los creadores de contenido optaron por carne a la brasa (chuleta y tres costillas) acompañadas por papas fritas. "Las costillas están súper súper sabrosas", afirman.

Para poner el broche final a la comida, los amantes del dulce pueden optar por alguno de sus postres. Tarta de la abuela y bienmesabe son dos recomendaciones de los creadores de contenido para que los amantes del dulce no se vayan sin probarla.

Horario y ubicación

Guachinche La Cochinera se encuentra Camino Valle Grande, 10, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4 estrellas en Google, lo que refleja el agrado de todos los que los han visitado.

Abre de jueves a sábado de 13:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 18:00 horas. Los lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Un lugar diferente con gastronomía canaria donde disfrutar dentro comiendo dentro de una cueva se convierte en una experiencia.