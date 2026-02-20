Servicios Sociales de Granadilla de Abona demora dos meses la atención a los usuarios

Personas en situación de necesidad e, incluso, enfermas tienen que esperar hasta dos meses o más para ser atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. La denuncia pública la formuló ayer el Grupo Municipal Socialista que acusa al tripartito gobernante (CC-PP-Vox) de incrementar «de forma preocupante» la demora en la atención a los vecinos que requieren las prestaciones del área social.

La portavoz del PSOE, Jennifer Miranda, considera que «el actual grupo de gobierno está desmantelando un sistema de atención social que funcionaba y que ponía a las personas en el centro». Lo asegura porque «volvemos a ver retrasos injustificables que condenan a muchas familias a esperar meses para recibir la ayuda que necesitan».

Miranda apunta que la gestión realizada durante los 20 meses que lideraron el Gobierno local redujeron «de manera notable» los tiempos de espera para la atención, «llegando en muchos casos a ofrecer citas en menos de una semana». En ese periodo se implantó la figura del trabajador social de urgencia, que permitía atender situaciones graves sobre la marcha, apostilla la portavoz.

Quien fuera el concejal responsable de Bienestar Comunitario en esos meses, Adán García, subraya que «durante nuestra etapa se priorizó la atención rápida y eficaz, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad. Se demostró que, con voluntad política y una buena organización, los Servicios Sociales pueden dar respuesta de forma inmediata y digna».

En su haber, en el primer mes del mandato se recuperó la atención presencial en los servicios sociales, en contraposición al periodo precedente en el que se dio prioridad a la asistencia telefónica -instaurada en 2020 por los gestores anteriores como consecuencia de la pandemia de la covid-, lo que despertó numerosas críticas de los vecinos, en especial de los usuarios del servicio.

Con la llegada al Gobierno municipal de Coalición Canaria, Partido Popular y VOX «los plazos han vuelto a ampliarse». El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona advierte de que los Servicios Sociales «no pueden gestionarse con improvisación ni dejadez» y exigen al actual Gobierno local «que se ponga a trabajar y deje de dar pasos atrás en un área tan sensible y necesaria para muchos vecinos y vecinas».