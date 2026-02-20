El puchero canario es una comida perfecta en Tenerife cuando bajan las temperaturas. El Restaurante El Canario, en Ravelo, se ha convertido en un lugar perfecto para disfrutar de esta comida. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la gratificante experiencia con sus seguidores. "Sin duda un referente para comer puchero en Tenerife es El Canario en Ravelo", aseguran.

El puchero es uno de los grandes reclamos

Allí, el puchero se sirve completo y los creadores de contenido abren un debate de cómo comer este plato. "Puchero sin vinagre macho y aceite de oliva no es puchero. Hay gente que se lo come con mojo verde", explican.

Además, desde el local aseguran que preparan entre 200 y 300 pucheros, una cifra que demuestro el éxito de sus elaboraciones.

Otras opciones

Antes del puchero, abrieron el apetito probando el escaldón, "esto es comida de campeones". La carne de cabra es otra de las especialidades de la casa, servida con un toque picante. "Creo que es el típico sitio que pidas lo que pidas está bueno", asegura Joana.

La relación calidad-pecio es uno de los putos a favor del establecimiento, que sus clientes valoran positivamente. Además, la carta es muy amplia y ofrece platos característicos de la gastronomía canaria para que tanto vecinos como visitantes puedan degustarlos.

Como broche final, se decantaron por una tarta de mango y piña, con la que ser sorprendieron del tamaño. "Aquí somos bastante brutos", afirman desde el establecimiento

Horario y ubicación

Restaurante El Canario se encuentra en la calle Real Orotava, 44, en Ravelo. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado y valorado el establecimiento.

Abre de miércoles a domingo en horario de 9:30 a 16:30 horas. Los lunes y martes el local permanece cerrado por descanso del personal.