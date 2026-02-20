Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional alerta a las empresas tinerfeñas sobre la estafa del `falso proveedor´ que está vaciando las cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes suplantan la identidad del proveedor para acceder a las cuentas bancarias

Cuidado con este fraude

Cuidado con este fraude / POLICÍA NACIONAL

Helena Ros

Helena Ros

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

La estafa del falso proveedor

El método que utilizan los ciberdelincuentes es muy sencillo, "un email aparentemente legítimo, una factura pendiente y un número de cuenta `actualizado´", explican.

En estos caso, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de un proveedor "para que la empresa víctima envíe los pagos a la cuenta equivocada, la de los estafadores". "Imagina que el departamento de contabilidad de tu empresa recibe un correo del proveedor conocido avisando que han cambiado de banco", contextualiza la Policía Nacional. Envían un mensaje que clonando la factura y modificando únicamente la cuenta bancaria, además insistir en que se realice el paso de manera inmediata.

Lo que ocurre es que el fraude se descubre cuando has realizado el pago y "el proveedor legítimo te reclama un pago que nuca recibió".

Cómo actuar si ya has realizado el pago

Los expertos recomiendan actuar con rapidez contactando inmediatamente con el banco para intentar frenar la transferencia e interponer una denuncia en la Policía Nacional o Guardia Civil aportando pruebas del fraude como correos electrónicos, facturas o justificantes bancarios.

Cómo deben proteger las víctimas

La Policía Nacional lanza una serie de recomendaciones para que los afectados lleven a cabo como prevención:

  • Verifica siempre los cambios de un método de pago
  • Confirman cualquier cambio de cuanta con el organismo
  • Corrobora con el proveedor real si el cambio de cuenta es cierto
  • Desconfiar de los mensajes que exijan urgencia
  • No realizar nunca el pago ni facilitar datos personales
  • Contar con asesoramiento en ciberseguridad para evitar este tipo de fraudes

