Cristina Hernández, directora de GastroCanarias: "La gastronomía no se puede reducir solo a un plato bonito"

Cristina Hernández nació en Barlovento, en La Palma, y se crió entre sacos de harina. La cocina forma parte de su vida desde la infancia, que estuvo marcada por la tradición panadera de su familia. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a la gastronomía y la comunicación: fue delegada de Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales (ACFI Press) durante ocho años, responsable de comunicación y coordinadora del Aula de Cocina del Hotel Mencey entre 2011 y 2013, presentadora de los campeonatos del Salón Gastronómico e inspectora de la Guía Repsol. Un recorrido sólido que hoy la sitúa al frente de una nueva etapa como directora de GastroCanarias.

Asume la dirección de GastroCanarias después de más de veinte años de historia del proyecto. ¿Cómo lo está viviendo?

Es una mezcla de ilusión y vértigo. No siento miedo, pero sí respeto. GastroCanarias no es un proyecto nuevo al que darle forma desde cero, es una plataforma consolidada. Es un proyecto que va más allá del Salón Gastronomico, del que tambiñen soy codirectora junto a Jonay López, director del Recinto Ferial. Quiero convertirla en una marca viva que tenga continuidad todo el año. He estado vinculada durante más de diez años al Salón, primero como presentadora de campeonatos y después, en 2019, como codirectora junto a José Carlos Marrero del Salón Gastronómico. He visto su crecimiento desde dentro y precisamente por eso sé lo que significa asumir ahora la dirección: no se trata de romper si no de evolucionar.

¿Qué quiere preservar de esa etapa anterior y qué necesita transformarse?

Hay algo que me parece intocable, y es el espíritu de visibilizar el talento gastronómico del Archipiélago. Eso es el ADN del proyecto. Pero la sociedad cambia, el sector cambia y los proyectos tienen que cambiar con ellos. Durante mucho tiempo el relato gastronómico se ha centrado en la foto, el plato, en la estética, en el chef, en el reconocimiento. Y todo eso es importante, pero necesitamos ampliar la conversación a otra profundida ya que la gastronomía no se puede recudir solo a un plato bonito.

¿Ampliarla hacia dónde?

Hacia la gestión, hacia la rentabilidad, hacia la estructura empresarial que sostiene todo lo demás. Un restaurante no vive solo de creatividad, vive de números que cuadran. Más del 80% de los restaurantes no tienen cuenta de resultados. Hay muchos que no saben realmente si están ganando o perdiendo dinero porque no hay gestión ni dirección. A veces hablar de esto parece poco romántico, pero es esencial. Las empresas se abren para ganar dinero, y decirlo no debería incomodarnos. Mi idea es dar un pequeño giro de timón y poner el foco también en la hostelería.

¿Ese será uno de los ejes del Salón Gastronómico en esta nueva etapa?

Es parte de mi inquietud. Reforzar la parte formativa y estratégica, es decir, marketing gastronómico, digitalización, control de costes e innovación. El profesional necesita herramientas prácticas para sobrevivir en un contexto cada vez más exigente.

Habla de contexto exigente. ¿En qué momento diría que está ahora la gastronomía canaria?

En uno interesante y complicado a la vez, con reconocimiento exterior y con talento indiscutible, pero también con muchos desafíos internos. La competencia es mayor, los costes son más altos y el cliente es más exigente. Por eso creo que el relato tiene que madurar. No podemos vivir únicamente del aplauso y la foto. Necesitamos estructura. Un restaurante no vive solo de una idea bonita.

Más allá de la alta cocina, ¿qué otros modelos le interesa incorporar al discurso?

Muchísimos. El auge de las cafeterías de especialidad, la revolución de los obradores, la pastelería contemporánea, los nuevos formatos híbridos… todo eso también es gastronomía. No podemos ignorar la salud y la nutrición. La gastronomía también debe ser responsable. Damos de comer a gente. Durante años el foco estuvo casi exclusivamente en la figura del chef, y ahora el ecosistema es mucho más amplio. Ignorarlo sería quedarnos anclados en una visión incompleta.

¿Qué papel juega en su planteamiento el sector primario?

Un papel central. Si no contamos quién está detrás del producto, si no damos visibilidad a agricultores, ganaderos, pescadores o productores y pagamos un precio justo, estamos dejando fuera la base de todo. Un medio como GastroCanarias tiene la responsabilidad de comunicar esos proyectos, porque si no se comunican, no existen. Y si no existen, no pueden ser rentables ni atraer a nuevas generaciones que quieran continuar ese trabajo.

El Salón Gastronómico se organiza junto a la Institución Ferial de Tenerife. ¿Cómo es esa etapa compartida?

Es una etapa de suma. La institución, junto con su director Jonay López, asume la parte ferial y expositiva, y yo me centro en el contenido gastronómico. Ese reparto de tareas permite profesionalizar aún más cada área. Creo que esa estructura nos va a dar margen para crecer con más solidez.

En un sector históricamente liderado por hombres, ¿cómo vive el hecho de estar al frente de una de las principales plataformas gastronómicas del Archipiélago?

Siempre ha sido un sector muy masculino. Quiero aportar una mirada diferente, quiza más transversal, más enfocada en el diálogo y en la escucha. Con otra sensibilidad. No se trata de desplazar a nadie, sino de sumar. Se que los cambios generan dudas y que no se puede gustar a todo el mundo, pero creo mucho en demostrar las cosas con trabajo y coherencia.

Si dentro de unos años mira atrás, ¿qué tendría que haber ocurrido para que considere que esta etapa fue un éxito?

Me gustaría sentir que el sector se vio reflejado, que encontró en el Salón y en GastroCanarias un espacio útil, no solo bonito. Si los profesionales sienten que fueron escuchados, que obtuvieron herramientas reales y que el proyecto evolucionó sin perder su esencia, entonces sabré que valió la pena asumir este vértigo inicial.