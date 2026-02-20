Clavijo califica de "espeluznante y dramática" la muerte del niño a manos de su padre en el sur de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condenado este viernes la muerte de un niño de diez años, asesinado presuntamente a manos de su padre en Arona (Tenerife) y la agresión grave a la madre, y ha calificado los hechos de "absolutamente espeluznantes y dramáticos".

"Por supuesto que lo condenamos. La verdad es que es absolutamente espeluznante y dramático", ha afirmado el presidente autonómico, que guardará un minuto de silencio en la sede de Presidencia, junto a otras administraciones de las islas.

Clavijo ha señalado que la noticia le impactó "a primera hora de la mañana" por tratarse de un suceso "tan trágico y tan terrible como la muerte de un niño de diez años a manos de su padre, con un machete" y el ataque de gravedad a la madre, que permanece en estado crítico.

El presidente ha expresado su deseo de que la mujer pueda recuperarse, aunque reconoció que "será imposible recuperarse psicológicamente".

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este viernes, y el hombre fue abatido a tiros por la Guardia Civil, tras agredir a uno de los agentes con el machete que portaba y que habría utilizado para matar al niño y herir de gravedad a la madre.