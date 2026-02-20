Más por Arona acusa a la alcaldesa de restringir el uso del ‘mail’ corporativo

La formación política local Más por Arona (MxA) señala «las maneras cada vez más autoritarias» de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, a la que responsabiliza de que intenta «limitar y negar a los representantes sindicales su derecho al uso del mail corporativo para informar a los trabajadores y trabajadoras». Apunta que el correo electrónico o la agenda global de direcciones con que cuenta la Corporación municipal «no es una herramienta personal ni política, es un canal institucional de comunicación al servicio de toda la plantilla».

El grupo político que lidera Luis García denuncia públicamente que «intentar restringir su uso cuando se trata de informar sobre derechos laborales» de los empleados públicos «solo constata una intención preocupante: limitar derechos básicos e impedir un mejor clima laboral». Esto ocurre «cuando ella misma lo utiliza para difundir mensajes de felicitación navideña e instrucciones sobre atención a vecinos y vecinas, entre otras cuestiones».

La situación empeora, según expone Más por Arona a través de sus cuentas en redes sociales, cuando «esta forma de proceder no se queda ahí». La preocupación que expone públicamente está motivada porque «tampoco se está permitiendo que los concejales puedan hablar directamente con los técnicos municipales sin solicitar previamente cita o autorización». El establecimiento de estas condiciones como práctica instaurada «dificulta la labor de fiscalización y control que corresponde a la oposición y genera barreras innecesarias dentro de la propia institución pública», apostilla la formación política que lidera Luis García.

Con el sustento del principio «la democracia municipal no se fortalece restringiendo la comunicación, sino garantizándola», MxA reclama «una administración abierta, donde trabajadores y las trabajadoras, sindicatos y grupos políticos puedan ejercer sus funciones con normalidad, respeto y sin obstáculos innecesarios».

Más por Arona incide en demandar coherencia y sentido común a la alcaldesa y al tripartito que hoy forman PP, CC y Vox: «Un gobierno que habla de diálogo y de gobierno abierto no debe nunca limitar la comunicación. Un gobierno que pide unidad debe practicarla. Un gobierno que defiende la transparencia debe aplicarla en casa».

