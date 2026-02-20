La Aemet advierte de la vuelta de calima este sábado a Tenerife con temperaturas en ascenso
La Aemet anuncia la llegada de polvo en suspensión, viento moderado con intervalos de fuerte y máximas de hasta 22 grados en Santa Cruz de Tenerife
La calima volverá a los cielos de Tenerife y Canarias este sábado, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas y el viento moderado del nordeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el caso de Tenerife, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la mínima será de 16 grados. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre 16 y 21 grados.
La previsión apunta a viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo noroeste durante la primera mitad del día en varias islas. En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Calima en Canarias este sábado
La entrada de polvo en suspensión afectará especialmente a partir de la tarde en varias islas, con calima ligera, sobre todo en vertientes este y sur y en medianías y zonas altas. En Tenerife no se descarta presencia de calima en altura a últimas horas.
Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, con ascensos más acusados en medianías y cumbres.
Previsión por islas
Tenerife
Poco nuboso o despejado, con intervalos en el noreste a primeras horas. Posible calima ligera en altura al final del día. Máximas en ligero a moderado ascenso, más acusado en la Cordillera Dorsal.
Santa Cruz de Tenerife: 16º / 22º.
La Gomera
Cielos despejados. No se descarta calima ligera en altura a últimas horas. Máximas en ascenso en medianías y cumbres.
San Sebastián de La Gomera: 15º / 23º.
La Palma
Despejado con algunos intervalos en el noreste durante la madrugada. Posible calima ligera en altura al final del día. Ascenso térmico en medianías y cumbres.
Santa Cruz de La Palma: 15º / 22º.
El Hierro
Poco nuboso o despejado. No se descarta calima ligera en altura a últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en zonas altas.
Valverde: 12º / 20º.
Lanzarote
Poco nuboso o despejado. Entrada de calima ligera por la tarde. Máximas en moderado ascenso, notable en interior.
Arrecife: 14º / 25º.
Fuerteventura
Cielos despejados con polvo en suspensión por la tarde. Máximas en moderado ascenso.
Puerto del Rosario: 14º / 23º.
Gran Canaria
Poco nuboso o despejado, con intervalos en el noreste durante la noche. Calima ligera a partir de 300-500 metros, especialmente en vertientes este y sur. Máximas en ligero a moderado ascenso, más acusado en cumbres y medianías.
Las Palmas de Gran Canaria: 16º / 21º.
