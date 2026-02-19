Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenerife seguirá este viernes con viento fuerte y cielos despejados, según la Aemet

La isla registrará rachas localmente muy fuertes en vertientes expuestas y temperaturas en ligero ascenso

Mapa sobre viento en Canarias

Mapa sobre viento en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife afronta este viernes una jornada marcada por el viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, en un contexto de cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se prevén ligeros ascensos de las máximas y leves descensos de las mínimas en zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre 16 grados de mínima y 21 de máxima.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la isla, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En las costas del oeste predominarán las brisas y en el entorno del Teide el viento será flojo de componente este.

En el mar, se prevé nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Resto de Islas

Además de la previsión para Tenerife, el resto del archipiélago también estará marcado por el viento del nordeste y los cielos poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Gran Canaria se espera una jornada poco nubosa, con intervalos en el nordeste por debajo de 700-800 metros durante la noche. Las temperaturas registrarán ligeros ascensos en zonas de interior, con valores en Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 20 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En Arrecife se moverán entre 15 y 21 grados, y en Puerto del Rosario entre 15 y 19 grados.

Por su parte, La Gomera tendrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste y temperaturas sin grandes variaciones, con valores de 16 a 21 grados en San Sebastián de La Gomera.

En La Palma, los intervalos nubosos afectarán al nordeste y este por debajo de 800-1000 metros, con predominio de claros durante el día. En Santa Cruz de La Palma los termómetros oscilarán entre 13 y 21 grados.

Finalmente, en El Hierro habrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste, con temperaturas entre 12 y 16 grados en Valverde y viento moderado del nordeste con rachas fuertes en zonas expuestas.

