Tenerife seguirá este viernes con viento fuerte y cielos despejados, según la Aemet

Tenerife afronta este viernes una jornada marcada por el viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, en un contexto de cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se prevén ligeros ascensos de las máximas y leves descensos de las mínimas en zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre 16 grados de mínima y 21 de máxima.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la isla, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En las costas del oeste predominarán las brisas y en el entorno del Teide el viento será flojo de componente este.

En el mar, se prevé nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Resto de Islas

Además de la previsión para Tenerife, el resto del archipiélago también estará marcado por el viento del nordeste y los cielos poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Gran Canaria se espera una jornada poco nubosa, con intervalos en el nordeste por debajo de 700-800 metros durante la noche. Las temperaturas registrarán ligeros ascensos en zonas de interior, con valores en Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 20 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En Arrecife se moverán entre 15 y 21 grados, y en Puerto del Rosario entre 15 y 19 grados.

Por su parte, La Gomera tendrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste y temperaturas sin grandes variaciones, con valores de 16 a 21 grados en San Sebastián de La Gomera.

En La Palma, los intervalos nubosos afectarán al nordeste y este por debajo de 800-1000 metros, con predominio de claros durante el día. En Santa Cruz de La Palma los termómetros oscilarán entre 13 y 21 grados.

Noticias relacionadas

Finalmente, en El Hierro habrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste, con temperaturas entre 12 y 16 grados en Valverde y viento moderado del nordeste con rachas fuertes en zonas expuestas.