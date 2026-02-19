Tenerife seguirá este viernes con viento fuerte y cielos despejados, según la Aemet
La isla registrará rachas localmente muy fuertes en vertientes expuestas y temperaturas en ligero ascenso
Tenerife afronta este viernes una jornada marcada por el viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, en un contexto de cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se prevén ligeros ascensos de las máximas y leves descensos de las mínimas en zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife los termómetros se moverán entre 16 grados de mínima y 21 de máxima.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la isla, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En las costas del oeste predominarán las brisas y en el entorno del Teide el viento será flojo de componente este.
En el mar, se prevé nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Resto de Islas
Además de la previsión para Tenerife, el resto del archipiélago también estará marcado por el viento del nordeste y los cielos poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Gran Canaria se espera una jornada poco nubosa, con intervalos en el nordeste por debajo de 700-800 metros durante la noche. Las temperaturas registrarán ligeros ascensos en zonas de interior, con valores en Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 20 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En Arrecife se moverán entre 15 y 21 grados, y en Puerto del Rosario entre 15 y 19 grados.
Por su parte, La Gomera tendrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste y temperaturas sin grandes variaciones, con valores de 16 a 21 grados en San Sebastián de La Gomera.
En La Palma, los intervalos nubosos afectarán al nordeste y este por debajo de 800-1000 metros, con predominio de claros durante el día. En Santa Cruz de La Palma los termómetros oscilarán entre 13 y 21 grados.
Finalmente, en El Hierro habrá intervalos nubosos nocturnos en el nordeste, con temperaturas entre 12 y 16 grados en Valverde y viento moderado del nordeste con rachas fuertes en zonas expuestas.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
- El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
- La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados
- La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña