Tacoronte ofrece suelo público para recuperar la oficina del paro

El Ayuntamiento de Tacoronte ofrece suelo municipal para recuperar la oficina del Servicio Canario de Empleo (SCE). Las dependencias del Gobierno de Canarias cerraron al público en junio de 2024 tras detectarse valores de gas radón, un elemento radioactivo que puede resultar cancerígeno al respirarlo de manera prolongada en el tiempo. El Gobierno local tacorontero, formado por el tripartito PSOE, CC y PP, ofertó al Ejecutivo autonómico la cesión de una parcela de titularidad municipal para construir una nueva edificación o habilitar el servicio perdido hace más de un año y medio en dependencias del Mercado de La Estación.

Varias opciones

Así lo expuso el grupo de gobierno en el último pleno celebrado en febrero después de varias reivindicaciones. "Necesitamos saber si el Ejecutivo regional mantendrá sus oficinas en el casco o, por el contrario, se decanta por otras opciones que hemos ofrecido", afirmó la alcaldesa de Tacoronte, la socialista Sandra Izquierdo.

Trabajos de mantenimiento

El Servicio Canario de Empleo desarrolla trabajos de mantenimiento y adecuación de las dependencias que ocupaba en la calle San Sebastián Machado. Lo expone el consistorio en un comunicado en el que afirma que está a la espera de que el Gobierno canario decida sobre su futuro en el municipio para materializar la renovación del convenio y continuar con las relaciones interadministrativas vigentes hasta el cierre de la oficina, hace ya un año y medio.

"Prioridad incuestionable"

El Ayuntamiento de Tacoronte deja claro, en el comunicado emitido este jueves 19 de febrero, que la renovación del convenio para la cesión de las dependencias municipales no es el motivo del cierre y tampoco del periodo de inactividad de la Oficina de Empleo del municipio. Para el grupo de gobierno, la recuperación de este servicio es "una prioridad incuestionable". Espera que el SCE adopte con rapidez todas las decisiones y medidas necesarias que permitan reactivar la atención presencial en Tacoronte.

Sin impedimento alguno

El servicio jurídico del Consistorio de Tacoronte emitió un informe en el que se manifiesta que "no existe impedimento alguno para mantener en vigor la colaboración institucional entre la Administración local y el Gobierno de Canarias". El único objetivo, reitera el tripartito, es que la Oficina de Empleo "pueda reabrir sus puertas a la mayor brevedad posible y con todas las garantías de seguridad, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía del municipio".

Condiciones de seguridad y salud laboral

"Pedimos, de nuevo, celeridad para que el Gobierno de Canarias garantice las condiciones de seguridad y salud laboral que posibiliten la vuelta a la normalidad de toda la cartera de servicios en materia de empleo que se ofrecía en Tacoronte", subrayó el grupo de gobierno municipal que preside Sandra Izquierdo.