Pensionistas convocan una manifestación en Santa Cruz para exigir un sistema público “fuerte y suficiente”
La movilización se celebrará el próximo lunes 23 de febrero en el Reloj de Flores del Parque García Sanabria
Los pensionistas volverán a movilizarse en Santa Cruz de Tenerife para reclamar la protección y el refuerzo del sistema público de pensiones. La concentración, convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, se celebrará el próximo lunes 23 de febrero a las 11.30 horas junto al Reloj de Flores del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife.
El sindicato CCOO Canarias ha anunciado que se sumará a la convocatoria para respaldar la defensa de unas pensiones que califican como “fuertes, suficientes y garantizadas”.
Una movilización en defensa del sistema público
La protesta tiene como objetivo reivindicar la solidez del sistema público y exigir que se preserve el poder adquisitivo de los jubilados. Desde el colectivo convocante y el sindicato recuerdan que las pensiones constituyen un derecho consolidado tras décadas de cotización y trabajo, y no deben verse afectadas por disputas políticas.
El papel social de los pensionistas
Desde CCOO Canarias subrayan que el colectivo de pensionistas desempeña un papel clave en la cohesión social. Más allá de haber contribuido durante décadas al desarrollo económico, muchos jubilados sostienen hoy a sus familias debido a la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida.
En numerosos hogares, explican, las pensiones son una fuente esencial de ingresos que permite afrontar gastos básicos, apoyar a hijos y nietos o asumir tareas de cuidado.
Revalorización y estabilidad, ejes de la reivindicación
Uno de los puntos centrales de la movilización es la defensa de la revalorización anual de las pensiones. Las organizaciones consideran “inadmisible” que su actualización pueda verse comprometida por bloqueos o enfrentamientos partidistas.
El mensaje que trasladan es claro: las pensiones no deben convertirse en un instrumento de confrontación política, sino en una prioridad institucional basada en el consenso y la responsabilidad.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
- El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
- La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados
- La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña