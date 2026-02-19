El guachinche al sur de Tenerife que muchos no conocen: cocina canaria y precios ajustados

Los tradicionales guachinches de Tenerife, no se relacionan con el sur de la isla. Sin embargo, los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado uno y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "En el sur de Tenerife sí hay guachinches auténticos", aseguran.

Guachinche La Pacheca, en Guía de Isora ha sido la última visita de los creadores de contenido. Un establecimiento que mantiene la tradición y cuenta con vino de cosecha propia. Solo abre cuatro meses al año y, según sus sueños llevan cuatro años en el municipio.

Cocina de la casa

Para ir abriendo el apetito, optaron por media ración de carne fiesta, un clásico de la gastronomía canaria, y pollo picante, acompañado de "una salsita diferente, pero no pica". Por último, se decantaron por las costillas acompañadas de papas y piña de millo, que solo sirven los domingos.

Según los creadores de contenido, "mojo verde está buenísimo, no todo el mundo sabe hacer el mojo verde". Además, la cocinera se acercó a la mesa para pedirle a Jonay que probara su carne de cabra. "Yo no soy nadie para aprobar nada, pero está muy buen", comenta.

Como broche final, pidieron el quesillo porque una clienta "se nos acercó para deciros que teníamos que pedirlo de postre".

Buen precio y ambiente

Pagaron 39,50 euros por comer cuatro personas en el guachinche, donde les ofrecieron vino blanco de cosecha propia, cocina casera y un trato amable y familiar. Además, un cartel en el establecimiento recuerda que su fecha de cierre es el 1 de marzo hasta la próxima temporada por fin de cosecha.

Horario y ubicación

El Guachinche La Pacheca se encuentra en la Calle Norte, 19, en Guía de Isora. Cuneta con 4,3 estrellas en Google, lo que reflejan la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento, aunque no las valoraciones que ha recibido son pocas.

Abre de jueves a domingo de 12:00 a 21:00 horas, aunque los domingos reduce su horario hasta las 16:00 horas. Lunes, martes y miércoles el guachinche permanece cerrado por descanso del personal.