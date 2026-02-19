La gran ciudad del cine de la Isla se somete al examen ambiental

El Cabildo de Tenerife somete a consulta el borrador del proyecto de interés insular y el documento inicial estratégico de la ciudad del cine, dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. Esta iniciativa que promueve Imagine Green Studios se desarrollará en Adeje y este paso es fundamental y preciso para que el órgano ambiental emita el informe técnico que definirá la amplitud, el nivel de detalle y los estudios específicos necesarios para evaluar el impacto ambiental definitivo.

El proyecto abarca 400.037 metros cuadrados de Adeje elegido «por las bondades de su clima, esenciales para esta actividad; su proximidad al aeropuerto internacional Tenerife Sur, condición imprescindible para acoger este complejo; su proximidad inmediata a la autopista, elemento inexcusable para facilitar el transporte rápido de recursos; la oferta hotelera única que dispone, sin la que no podría llevarse a cabo el proyecto; la cercanía de los servicios sanitarios, inexcusables para acoger la actividad; una variada oferta de restauración, medios de transporte y centros de formación», entre otros.

Se configura como un equipamiento cultural de fomento y desarrollo de la cinematografía y demás producciones audiovisuales, de formación en muchas áreas del sector audiovisual, de realización de eventos culturales relacionados con las producciones audiovisuales y de difusión entre la población de la actividad cultural audiovisual desde sus orígenes, con una oferta de servicios integrales de producción, postproducción y formación audiovisual.

En la documentación expuesta se señala como objetivo la creación de un clúster cultural especializado en producción audiovisual y formación con la tecnología digital más avanzada y una oferta multiservicios especializada en películas o series de gran presupuesto, de calidad igual o superior a la de los mejores estudios internacionales, «siendo el impulso que necesita Canarias para consagrarse en hub atlántico de servicios audiovisuales y cumplir los objetivos de crecimiento económico de la región». Para ello, el proyecto contempla un centro de formación superior y de formación profesional en los oficios de la producción que nutra al centro de los profesionales especializados que precisa para desarrollar su actividad.

Algunos pormenores

Esta ciudad del cine está planificada para contar con 13 platós de rodaje, incluyendo uno subacuático, naves para construir y almacenar decorados, espacio para servicios de postproducción, además de salas de reuniones y servicios complementarios, entro otro equipamiento.

En cuanto a empleo, la previsión es que la ciudad del cine genere en torno a 15.000 empleos. Su vertiente formativa la convierte en un proyecto atractivo para jóvenes con inquietudes profesionales vinculadas a este ámbito, ya que está prevista la ubicación de un centro de formación profesional reglada orientado a la capacitación en producción audiovisual en el que formar a los futuros técnicos y profesionales (iluminadores, directores de arte, realizadores, pos-productores, diseñadores, carpinteros, artesanos, maquilladores, entre otros).

El polígono de Fañabé, zona industrial junto a la autopista del Sur (TF-1) en su margen superior, describe un espacio no protegido y antropizado sobre el que se han realizado estudios medioambientales, sin que se hayan identificado valores algunos en fauna o flora. En la actualidad se siguen los pasos requeridos de cara a su ordenación y se continúa con los requeridos estudios de impacto ambiental.

Colectivos ecologistas y la formación política Sí se Puede, entre otros, ya se han pronunciado contra el desarrollo de este proyecto. Sí se Puede aseguró que «no es cultura ni futuro; es destrucción del territorio y dar la espalda a un modelo sostenible para Tenerife» y apuntó que el proyecto consumirá al año el «equivalente a 355 piscinas olímpicas».