Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana
El comité mantiene sus pronósticos sobre una posible erupción y descarta que pueda ocurrir a medio o corto plazo
Los científicos han confirmado un aumento de la actividad en Tenerife con respecto a lo que se venía registrando desde 2016. El IGN constató anoche el tercer enjambre a 10 kilómetros de profundidad al oeste de Las Cañadas del Teide, lo que relacionan con un aumento de la actividad que, en ningún caso tiene relación con una intrusión de magma que pueda ocasionar una erupción a corto o medio plazo, es decir, en semanas o meses.
El portavoz del comité científico y director del IGN, Itahiza Domínguez, ha insistido en que está actividad es muy habitual en islas volcanicamente activas y no descarta que sigan habiendo enjambres en los próximos días.
(En ampliación)
