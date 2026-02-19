Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeGarajes activo de lujoMultas de la Guardia CivilSubida tarifas AenaEntierro de la sardina
instagramlinkedin

Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana

El comité mantiene sus pronósticos sobre una posible erupción y descarta que pueda ocurrir a medio o corto plazo

Una panorámica con los edificios del Observatorio y el Teide.

Una panorámica con los edificios del Observatorio y el Teide. / E. D.

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Los científicos han confirmado un aumento de la actividad en Tenerife con respecto a lo que se venía registrando desde 2016. El IGN constató anoche el tercer enjambre a 10 kilómetros de profundidad al oeste de Las Cañadas del Teide, lo que relacionan con un aumento de la actividad que, en ningún caso tiene relación con una intrusión de magma que pueda ocasionar una erupción a corto o medio plazo, es decir, en semanas o meses.

El portavoz del comité científico y director del IGN, Itahiza Domínguez, ha insistido en que está actividad es muy habitual en islas volcanicamente activas y no descarta que sigan habiendo enjambres en los próximos días.

Noticias relacionadas y más

Itahiza Domínguez durante la rueda de prensa posterior al Pevolca.

Itahiza Domínguez durante la rueda de prensa posterior al Pevolca. / Ramón de la Rocha (Efe)

(En ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
  3. Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
  4. Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
  5. El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
  6. La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados
  7. La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval
  8. Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña

Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana

Los científicos confirman un aumento de la actividad en el Teide tras detectar tres enjambres en una semana

El guachinche al sur de Tenerife que muchos no conocen: cocina canaria y precios ajustados

El guachinche al sur de Tenerife que muchos no conocen: cocina canaria y precios ajustados

La Laguna inicia la tramitación para crear el gran pabellón municipal de Las Mantecas

La Laguna inicia la tramitación para crear el gran pabellón municipal de Las Mantecas

Pensionistas convocan una manifestación en Santa Cruz para exigir un sistema público “fuerte y suficiente”

Pensionistas convocan una manifestación en Santa Cruz para exigir un sistema público “fuerte y suficiente”

La ciudad del cine en Tenerife prevé generar 15.000 empleos y un centro de formación en producción audiovisual

La Aemet pronostica estabilidad en Tenerife con rachas fuertes en vertientes expuestas este jueves

La Aemet pronostica estabilidad en Tenerife con rachas fuertes en vertientes expuestas este jueves

Tenerife, enfadada porque la DGT prioriza a Gran Canaria con las grúas exprés

Tenerife, enfadada porque la DGT prioriza a Gran Canaria con las grúas exprés

La calima reaparece en el norte de Tenerife este jueves según la Aemet, con viento fuerte y descenso térmico en interior

La calima reaparece en el norte de Tenerife este jueves según la Aemet, con viento fuerte y descenso térmico en interior
Tracking Pixel Contents