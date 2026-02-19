La Aemet pronostica estabilidad en Tenerife con rachas fuertes en vertientes expuestas este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una situación de estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque podrían descender ligeramente en zonas de interior, especialmente en áreas altas.

Durante la madrugada y primeras horas se registrarán intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 600 a 800 metros, así como nubes matinales en el norte de Lanzarote y el este de Fuerteventura. Además, se producirá una reintroducción de polvo en suspensión al norte de Tenerife y La Palma, dejando calima ligera en medianías que tenderá a disiparse a lo largo del día.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento será flojo de componente este con intervalos de mayor intensidad.

En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

Previsión por islas

TENERIFE — Estabilidad general y calima ligera en medianías

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso ligero en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 21 °C

LA GOMERA — Cielos despejados y viento del nordeste

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos nubosos nocturnos en el norte por debajo de 700-800 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de máximas en interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 15 / 21 °C

LA PALMA — Descenso térmico en interior y viento intenso en vertientes

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el nordeste por debajo de 800-1000 metros. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero a moderado descenso en zonas interiores. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 °C

EL HIERRO — Ambiente estable con viento reforzado en zonas expuestas

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos nocturnos en el nordeste por debajo de 600-700 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de máximas en interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste.

Valverde: 13 / 17 °C

LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubes matinales y ambiente estable

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Arrecife: 12 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con ligera variación térmica

Intervalos nubosos a primera hora, con apertura de claros durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 15 / 20 °C

GRAN CANARIA — Nubosidad en el nordeste y viento con intervalos fuertes

Poco nuboso o despejado en general, con nubes medias y altas en la primera mitad del día. En el nordeste, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos nocturnos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso en interior y zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C