El último enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide supera los 1.400 terremotos
El IGN revisa al alza la cifra inicial de 755 eventos registrados entre el lunes y el martes en la zona oeste de Tenerife
El último enjambre sísmico registrado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, en Tenerife, ha superado finalmente los 1.400 terremotos, casi el doble de los 755 eventos contabilizados inicialmente por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El episodio sísmico se produjo entre las 18:00 horas del lunes y las 8:00 horas del martes, y constituye el octavo enjambre detectado desde 2016 en esta misma área del parque nacional. Según fuentes del organismo científico consultadas por EFE, tras este repunte continúa registrándose actividad sísmica en la zona, con algunas señales aisladas en las últimas horas.
En un primer balance, el IGN había identificado 755 eventos híbridos, localizados a profundidades de entre 7 y 8 kilómetros, en el mismo sector donde se produjeron los enjambres anteriores: en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, agosto y noviembre de 2024 y el pasado 12 de febrero.
No obstante, el propio instituto ya advertía de que la cifra inicial podía ser inferior al número real de movimientos, debido a que muchos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros sísmicos. La revisión posterior de los datos ha confirmado esta previsión, elevando el total hasta casi duplicar el recuento preliminar.
El fenómeno se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual asociada al sistema volcánico de Tenerife, que es objeto de vigilancia permanente por parte del IGN.
