Tenerife, enfadada porque la DGT prioriza a Gran Canaria con las grúas exprés

El Cabildo de Tenerife denuncia que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya firmado ya con la isla de Gran Canaria un protocolo de servicio de grúas rápidas para la retirada de vehículos accidentados en las autopistas, cuando «fue Tenerife la isla que propuso y promovió esta iniciativa». La presidenta de la Corporación insular, la nacionalista Rosa Dávila, admitió ayer que el Cabildo está muy molesto con la DGT, porque no entiende lo que ha ocurrido.

«Fuimos nosotros los que le trasladamos a la Dirección General de Tráfico, hace un año, un protocolo para utilizar grúas exprés en la retirada de vehículos accidentados. Nosotros promovimos las reuniones, elaboramos un protocolo para firmarlo y se lo remitimos a la DGT, y resulta que éste se firma con Gran Canarias. Como mínimo, resulta llamativo», apuntó ayer la presidenta del Cabildo.

Rosa Dávila exige al Gobierno de España que se establezca el mismo acuerdo, «de manera inmediata», con la Isla de Tenerife. Apuntó que no pone en duda que Gran Canaria tengan los mismos problemas de tráfico que Tenerife, pero, insistió, «fue esta Isla la que planteó la iniciativa».

«Yo no quiero pensar que se trata de sectarismos o colores políticos. Pero no puede ser que se prioricen los problemas de tráfico y movilidad de una isla por encima de otra, cuando fue esta última la que planteó el protocolo», comentó la presidenta.

Rosa Dávila espera que la Dirección General de Tráfico tenga la misma disposición para firmar el citado acuerdo con la isla de Tenerife. «Y si no es así, se estarían boicoteando las situaciones de seguridad que esta Isla, los conductores y la situación del tráfico requieren. Insisto, si hubo alguien que dio el primer paso en esta asunto, fue el Cabildo de Tenerife», aseveró la máxima representante de la Corporación insular.

Ésta reclama el mismo trato para Tenerife que el Gobierno de España y, en concreto, la Dirección General de Tráfico, le ha dado a la isla de Gran Canaria en este asunto, «que tiene, al menos, los mismos problemas en materia de tráfico y movilidad que Tenerife». «Dimos todos los pasos necesarios con anterioridad y no han firmado nada con nosotros. Cuanto menos, reitero, es llamativo».

Con el uso de las grúas rápidas para retirar vehículos accidentados de las autopistas, el Cabildo de Tenerife pretende reducir las largas retenciones y colas que se generan cada vez que se produce un accidente en las autopistas del Norte (TF-5) y del Sur (TF-1).