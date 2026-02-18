EL DÍA ofrece suscripción digital por 36 euros durante un año con acceso ilimitado a noticias y más

EL DÍA pone en marcha una nueva campaña de suscripción pensada para quienes quieren estar informados con profundidad, contexto y mirada local. Desde ahora y hasta el día 27 de este mes, los nuevos usuarios podrán acceder a todo el contenido digital del periódico por 36 € al año, lo que equivale a 3 € al mes durante doce meses.

La promoción supone un ahorro superior al 25% respecto al precio habitual de 49,99 € anuales, consolidándose como una oportunidad especialmente atractiva para incorporarse a la comunidad digital del diario.

Información sin límites, cuando y donde quieras

Con esta suscripción, los lectores de EL DÍA podrán disfrutar de:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y contenidos de análisis, sin restricciones.

✔ Newsletters exclusivas para suscriptores, con información seleccionada y enfoques propios.

✔ Nuevos pasatiempos, ideales para acompañar el día a día.

✔ Una app más avanzada y premium, diseñada para una lectura ágil y personalizada.

✔ El Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos y beneficios exclusivos.

Todo ello con la garantía de que la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, aportando total flexibilidad al lector.

Un paso más en la apuesta digital

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de EL DÍA para fortalecer su comunidad online y consolidar un modelo informativo cercano y adaptado a los nuevos hábitos de consumo. En un entorno donde la actualidad circula a gran velocidad, el periódico apuesta por ofrecer contexto, rigor y análisis para entender mejor lo que ocurre en Canarias, Españay el mundo.

La oferta incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional.

La promoción estará disponible hasta el 27 de febrero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico durante seis meses.

Todo por 3 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Una acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.

