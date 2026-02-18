¿Cuándo se irá la calima de Tenerife?: este es el pronóstico de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronóstico para el miércoles 18 de febrero una jornada de cielos poco nubosos en la mayor parte de las islas de Canarias para este miércoles. Aunque se prevén algunas nubes bajas matinales en el norte de Gran Canaria y en las islas más orientales, el tiempo en general será soleado, con una ligera presencia de calima que remitirá desde primeras horas.

Durante la jornada del miércoles, se espera un día mayormente despejado en las islas, con algunas nubes bajas que se disiparán rápidamente, especialmente en las costas del norte y en las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura. No obstante, por la tarde y noche, podrían aparecer nuevos intervalos de nubes bajas en el norte, a unos 600-700 metros de altura.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso de las máximas en las vertientes del norte y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, pero con pocos cambios en el resto de las islas. En las altas cumbres, por otro lado, se espera un ascenso de las temperaturas. En general, se tratará de un día agradable, con temperaturas que se mantendrán en rangos suaves y agradables, informa Efe.

Vientos y calima ligera

El viento será otra de las características destacadas de este miércoles, con viento del noreste predominante en casi toda la región. Este viento será fuerte en algunas vertientes, especialmente en las zonas sureste y noroeste de las islas montañosas, a lo largo de la segunda mitad de la jornada. Mientras tanto, las brisas se mantendrán en las costas suroeste, favoreciendo una sensación de frescor en esas zonas.

En cuanto a la calima, se espera que se mantenga ligera en la provincia occidental, pero remitiendo desde primeras horas de la mañana, por lo que no se prevén grandes impactos en la calidad del aire durante el día.

Condiciones del mar

En cuanto al estado del mar, se espera una jornada de marejadilla que aumentará a marejada por la noche en el sureste y oeste de las islas. El mar de fondo será del norte o noroeste, con olas de 1 a 2 metros, disminuyendo a 1 metro al final del día. En la costa suroeste, el mar estará variable y con marejadilla.

Previsión por islas

Tenerife: Predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas por la mañana y al final de la tarde en el noreste. Se espera una ligera calima que irá desapareciendo con el paso de las horas. Las temperaturas descenderán ligeramente en las zonas costeras del norte, con máximas de 25°C en Santa Cruz de Tenerife y mínimas de 18°C. El viento será del noreste, con intervalos fuertes en el sureste y noroeste de la isla.

La Gomera: El tiempo será similar al de Tenerife, con cielos poco nubosos y algunas nubes bajas al amanecer y al atardecer en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 25°C. Al igual que en Tenerife, se registrarán vientos del noreste, ocasionalmente fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

La Palma: Se mantendrá el cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte. La calima será ligera y remitirá durante la mañana. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a 17°C y las máximas a 22°C en Santa Cruz de la Palma. El viento será del noreste, con intervalos de fuerza moderada.

El Hierro: El tiempo será igualmente poco nuboso, con algunas nubes bajas en el noreste. Las temperaturas mínimas se situarán en 13°C y las máximas en 19°C en Valverde. Los vientos del noreste serán fuertes en las vertientes sureste y noroeste, y las brisas predominarán en el suroeste de la isla.

Lanzarote: Predominarán los cielos despejados con algunas nubes bajas por la mañana. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 22°C en Arrecife. Los vientos del noreste se intensificarán durante la tarde.

Fuerteventura: El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas al amanecer. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con mínimas de 16°C y máximas de 22°C en Puerto del Rosario. Al igual que en Lanzarote, el viento del noreste se reforzará por la tarde.

Gran Canaria: Los cielos serán poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 22°C de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento del noreste será fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con brisas en el suroeste de la isla.