El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos

Ubicado dentro de un garaje, en La Matanza de Acentejo, se encuentra el Guachinche El Chupete, un lugar en que parece que no hayan pasado los años. El establecimiento conserva la esencia de los guachinches tradicionales de Tenerife, ofreciendo gastronomía canaria a buen precio y un trato cercano.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local y se encontraron con "lo que veníamos buscando", un guachinche tradicional con una carta sencilla pero tradicional. No han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores.

Cocina canaria

Su carta es corta pero mantiene los platos tradicionales de la gastronomía canaria, además de contar con vino de cosecha propia y servido a granel. "Ya no sirven vino en botella como esta", comentan.

En su visita, los creadores de contenido se decantaron por el queso palmero, las garbanzas, sardinas fritas, además de media ración de carne de cabra acompañada de papas. Con este plato Jonay comparte el truco de mojar la papas en la salsa de la carne de cabra para potenciar el sabor. El último plato fue la especialidad de la casa, el conejo frito. "Es lo que se pide aquí todo el mundo", afirman

Para finalizar la comida, el guachinche no ofrece postres, solo tienen helados o papas con huevo. "Típico de algunos guachinches", aseguran

Un ambiente tradicional

El local cuenta con un pequeño salón interior con decoración rústica y una terraza cubierta. Un rincón sencillo y económico se ha convertido en una para obligatoria para quienes buscan comida canaria tradicional en un lugar auténtico.

Horario y ubicación

Guachinche El Chupete se encuentra en el Camino Nuevo, 77, en La Matanza de Acentejo. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local, destacando el conejo frito.

Abre de martes a jueves en horario de 18:00 a 22:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su apertura para ofrecer servicio de comida de 12:30 a 16:30 horas y para cenas de 19:00 a 22:30 horas. Los domingos solo ofrece servicio de 12:30 a 16:30 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

"Guachinche que abre solo hasta el 30 de mayo, si es que le llega el vino", avisan.