La calima reaparece en el norte de Tenerife este jueves según la Aemet, con viento fuerte y descenso térmico en interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias una jornada marcada por el viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, la reintroducción de polvo en suspensión en el norte de Tenerife y La Palma y un ligero descenso de las temperaturas en zonas de interior.

En el caso de Tenerife, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque en el nordeste, por debajo de los 700-800 metros, se registrarán intervalos nubosos durante la noche. Además, se producirá una calima ligera en medianías del norte de la isla, que tenderá a disiparse a lo largo del día.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en la costa, mientras que en zonas de interior podrían registrar un ligero descenso, localmente moderado. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 15 grados de mínima y 21 de máxima.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas y en el entorno del Teide el viento será flojo de componente este.

En el conjunto del Archipiélago se prevé viento del noreste de fuerza 4 a 6, ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

