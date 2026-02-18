El Cabildo de Tenerife mantiene a punto sus tres casinos para ponerlos a la venta

El Cabildo de Tenerife tiene sus casinos a punto para la venta. La enajenación de los tres centros de juegos de azar de capital público distribuidos por la Isla -Taoro, Santa Cruz y Playa de Las Américas- es de nuevo el objetivo prioritario pese a que se trata de infraestructuras rentables económica y patrimonialmente. Así lo recoge el presupuesto insular del próximo ejercicio que prevé una facturación bruta de estos organismos dependientes por encima de los 18 millones de euros, similar a la de 2025. La última tentativa de colocarlos en el mercado se remonta a 2018, cuando era presidente de la corporación insular el nacionalista Carlos Alonso, en un concurso que finalmente quedó desierto. La valoración se aproximaba entonces a los 25 millones de euros y hoy podría ser más del doble.

Un gran momento

El vicepresidente primero y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, apunta que "los Casinos de Tenerife atraviesan un gran momento desde el punto de vista patrimonial, operativo y social". Así lo reflejan, subraya, "los presupuestos aprobados para este ejercicio, con una consolidación progresiva de sus ingresos, rentabilidad y EBITDA (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones)".

Inversiones para la modernización

Las previsiones para este año, según especifica la memoria anual de Casinos de Tenerife, contemplan también inversiones para la modernización del parque de máquinas C (recreativos con premio en metálico, regulados específicamente para salones de juego) y un nuevo software de gestión y control de dispositivos en el Casino de Santa Cruz (situado en los bajos del Hotel Mencey de la capital) y en el Casino Taoro, en Puerto de la Cruz. Completa el terceto el Casino Playa de las Américas en Adeje. Pese a todo, el ingreso bruto de Casinos de Tenerife en 2025 tuvo un descenso cercano al millón de euros respecto al año anterior a causa de los signos negativos en máquinas de azar y mesas de juego.

Mayor facturación

El Casino de Playa de Las Américas, ubicado en el Hotel H10 Gran Tenerife, será el de mayor facturación este año, con casi 7,6 millones de euros, impulsado por el crecimiento de las máquinas y mesas de juego tras la reforma y modernización de la sala, así como por la mejora de la eficiencia interna y la imagen corporativa. o que representa un incremento del 13,4% respecto al ejercicio actual. Se estima un resultado positivo de 1,6 millones de euros, un aumento del 1,6% en comparación con 2025, gracias a un mayor rendimiento de las máquinas (+20%) y de las mesas (+5%).

Nuevas áreas de oferta

El Casino de Santa Cruz espera ingresar 3,1 millones de euros, el 21,5% más que el año anterior, con un resultado positivo de algo más de 30.000 euros. Este crecimiento se apoya en el aumento de la actividad de máquinas (+15%) y mesas de juego (+2,5%), así como en la ampliación de la oferta con nuevas áreas como la Zona Racing Canarias y el Túnel del Arte.

El más antiguo

Por su parte, el Casino Taoro, el más antiguo de la red y situado en Puerto de la Cruz, prevé una facturación cercana a los 7,5 millones de euros, con un incremento del 16,3% respecto a este año, y un beneficio de 2,6 millones, pese a la caída de ingresos registrada en el cierre del ejercicio actual de 942.790 euros debido a un descenso en lo recaudado en máquinas y mesas.

Objetivos para 2026

Los casinos de la Isla buscan a nivel global igualar o superar los ingresos de 2024, en torno a esos 18 millones de euros previstos, incrementar el número de visitantes y consolidar la rentabilidad mediante la modernización de instalaciones y sistemas de gestión.

Más atractivos

El Cabildo planea asimismo sustituir las máquinas más antiguas y mejorar el parque de juego, así como implantar un nuevo software de gestión y control para hacer la oferta más atractiva y eficiente. El Casino de Santa Cruz abrirá sus instalaciones para la celebración de foros y conferencias relacionadas con deporte, economía y cultura, reforzando su papel como espacio multifuncional en la capital tinerfeña.

Nuevo intento de venta

Paralelamente, el Cabildo, tal y como confirma Lope Afonso, mantiene su intención de volver a sacar a concurso la venta de los casinos, tras el intento fallido de 2018, al considerar que no constituyen un servicio público esencial. Sin embargo, Afonso valora "el gran trabajo realizado" en la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, "dando lugar a una estabilidad demandada desde hace tiempo en las tres sociedades". Además, recuerda que "se está impulsando la renovación de equipos y maquinaria" así como "diversificando actividades, que buscan una mayor penetración en el tejido social de la Isla".

Antecedente sin éxito

El intento anterior de venta en 2018 no tuvo éxito. En septiembre de 2019 se conoció que el concurso de venta de Casinos de Tenerife quedaba desierto pues la única compañía interesada no pudo afrontar las condiciones del pliego de la adjudicación.

Activos importantes

Lope Afonso recalca que "si bien consideramos que no se trata de una actividad esencial desde el punto de vista del servicio público" reconoce que "estamos ante unos activos importantes que, con su aportación en forma de dividendos al Cabildo, también contribuyen al sostenimiento de las políticas públicas de la Isla". Finalmente, apostilla, "lo que ayuda a su vez a fortalecer el posicionamiento y valor de mercado de los casinos cara a afrontar en lo sucesivo el procedimiento para su enajenación”.