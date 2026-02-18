Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeTeideDesaparece AiramSubida SMI CanariasTecnológica Santa Cruz
instagramlinkedin

"Accidente aéreo en Tenerife Norte": el aeropuerto tinerfeño realiza un simulacro

El ejercicio, previsto a las 10:00 horas, forma parte del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias

Imagen del aeropuerto Tenerife Norte.

Imagen del aeropuerto Tenerife Norte. / ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Aeropuerto Tenerife Norte llevará a cabo este miércoles 18 de febrero, a las 10:00 horas, un simulacro de accidente aéreo con el objetivo de entrenar y evaluar los procedimientos de actuación y coordinación entre los distintos recursos de emergencia.

Desde la organización se pide tranquilidad a la ciudadanía, ya que durante el desarrollo del ejercicio podrán escucharse sirenas y observarse movimientos de vehículos de emergencia, aunque se trata únicamente de un entrenamiento programado.

Noticias relacionadas

El simulacro se enmarca dentro del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA) y permitirá comprobar la capacidad de respuesta y coordinación de los equipos intervinientes ante una situación de emergencia real.

TEMAS

  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
  3. Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
  4. Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
  5. El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
  6. Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  7. La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar
  8. La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados

"Accidente aéreo en Tenerife Norte": el aeropuerto tinerfeño realiza un simulacro

"Accidente aéreo en Tenerife Norte": el aeropuerto tinerfeño realiza un simulacro

El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos

El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos

¿Cuándo se irá la calima de Tenerife?: este es el pronóstico de la Aemet

¿Cuándo se irá la calima de Tenerife?: este es el pronóstico de la Aemet

El Cabildo de Tenerife mantiene a punto sus tres casinos para ponerlos a la venta

El Cabildo de Tenerife mantiene a punto sus tres casinos para ponerlos a la venta

La Villa del Carnaval

La Villa del Carnaval

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), niega la subida salarial señalada por CC

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), niega la subida salarial señalada por CC

El Ayuntamiento de Tacoronte destina diez millones para mejoras en Mesa del Mar y El Pris

El Ayuntamiento de Tacoronte destina diez millones para mejoras en Mesa del Mar y El Pris

El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Tenerife: la calima remite y bajada de temperaturas en zonas costeras

El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Tenerife: la calima remite y bajada de temperaturas en zonas costeras
Tracking Pixel Contents