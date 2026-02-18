"Accidente aéreo en Tenerife Norte": el aeropuerto tinerfeño realiza un simulacro
El ejercicio, previsto a las 10:00 horas, forma parte del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias
El Aeropuerto Tenerife Norte llevará a cabo este miércoles 18 de febrero, a las 10:00 horas, un simulacro de accidente aéreo con el objetivo de entrenar y evaluar los procedimientos de actuación y coordinación entre los distintos recursos de emergencia.
Desde la organización se pide tranquilidad a la ciudadanía, ya que durante el desarrollo del ejercicio podrán escucharse sirenas y observarse movimientos de vehículos de emergencia, aunque se trata únicamente de un entrenamiento programado.
El simulacro se enmarca dentro del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA) y permitirá comprobar la capacidad de respuesta y coordinación de los equipos intervinientes ante una situación de emergencia real.
