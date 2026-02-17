El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes

En pleno centro de Güímar hay un restaurante que lleva sis décadas sirviendo cocina canaria. Se trata de El Parral-Casa Lola, un establecimiento familiar que pase al paso de los años continúa conquistando a los comensales con sus elaboraciones. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento no han dudado en compartir la gratificante experiencia con sus seguidores.

Cocina canaria tradicional

El local abierto hace ya más de 60 años no cuenta con una carta extensa, sino un menú en el que se recogen los clásicos de la gastronomía canaria. Entre los imprescindibles destacan las garbanzas, las croquetas caseras y la carne de cabra, un clásico de las islas.

Sin embargo, el plato estrella de la casa no es ninguno de los anteriores, sino el pollo asado que queda jugoso y sus clientes lo destacan. "El pollo se comen con la mano", afirma Jonay y también se puede pedir para llevar.

Para acompañar la comida, no puede faltar el vino local para tomar acompañado a los clásicos platos de cuchara. Para los amantes del dulce, la mousse de limón casera es uno de los postres caseros más demandados en el establecimiento.

Ambiente familiar y varias salas

El Parral-Casa Lola cuenta con varios comedores, en los que se permite celebrar eventos íntimos mantiene un ambiente familiar y tranquilo para disfrutar de los platos tradicionales elaborados con productos locales. Además, admite mascotas.

Horario y ubicación

Casa Lola se encuentra en calle de la Amistad, 65, en Güímar. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y destacan tanto la calidad de los platos como el servicio cercano.

Abre todos los días de 12:00 a 17:30 horas para ofrecer servicio de comidas, pero para cenar siempre permanece cerrado. Los miércoles el local permanece cerrado por descanso del personal.