El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Tenerife: la calima remite y bajada de temperaturas en zonas costeras
La Aemet prevé cielos poco nubosos en Canarias, con intervalos de nubes bajas y viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste
Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en costas del norte de Gran Canaria, así como en las islas más orientales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, intervalos bajos de nubes por la tarde-noche en el norte por debajo de los 600-700 metros. Calima ligera en la provincia occidental, remitiendo desde primeras horas.
Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en vertientes norte y en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura; así como ascensos en altas cumbres.
Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
En el mar habrá componente este o noreste fuerza 2 o 3 arreciando por la tarde a noreste 3 o 4 y a partir de medianoche a 5 en el sureste y oeste. Marejadilla aumentando por la noche a marejada en el sureste y oeste. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo a 1 metro. En costa suroeste, variable 2 y rizada o marejadilla. Localmente regular al principio, calima, informa Efe.
Previsión del tiempo para este miércoles por islas:
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera, remitiendo desde primeras horas. Temperaturas en ligero descenso en costas, en especial en las máximas del norte, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 25
LA GOMERA
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Calima ligera, remitiendo desde primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 18 25
LA PALMA
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera, remitiendo desde primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en el este, más acusado en medianías. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 17 22
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas. Calima ligera, remitiendo desde primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 13 19
LANZAROTE
Poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en el interior. Viento del noreste arreciando por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 16 22
FUERTEVENTURA
Poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la mitad norte, más acusados en el interior. Viento del noreste arreciando por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 22
GRAN CANARIA
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios salvo descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo de dirección variable rolando a noreste al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 22
