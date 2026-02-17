Oposición y vecinos de San Miguel de Abona cuestionan el Plan General

El Gobierno de Canarias aprobó el Plan General de Ordenación Supletorio (PGOS) de San Miguel de Abona el 30 de diciembre de 2025, ratificado por el Pleno municipal con los votos de CC, cuyo grupo de gobierno «confía» en que el Ejecutivo canario publique este mes antes el documento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), momento en el que entrará en vigor, tal y como le trasladó al Consistorio la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. El PSOE, en la oposición municipal, exige que se facilite el acceso al documento y vecinos, a través de un comunicado, aseguraron que no pueden ver los planos ni la documentación esencial del Plan.

El Plan General fue elaborado por la empresa pública Gesplan y aprobado inicialmente por el Gobierno de Canarias, tras lo cual «ha cumplido estrictamente con todos los periodos de información pública». Esta defensa del procedimiento por el Gobierno municipal incluye el recordatorio de que «ha estado expuesto en dos ocasiones para garantizar que la ciudadanía pudiera realizar sus aportaciones».

Durante ese trámite, el nuevo planeamiento sanmiguelero recibió «más de mil alegaciones de particulares, además de algunas propuestas de mejora planteadas por el Ayuntamiento», todo ello con el fin de «garantizar el mejor documento para el futuro de San Miguel de Abona.

El alcalde, Arturo González, consideró que el documento es una «herramienta clave» para el desarrollo del municipio y aclaró que el Plan General de Ordenación «no contempla expropiaciones en ningún caso», por lo que pide «tranquilidad» a la población ante las «informaciones inexactas y malintencionadas», en una alusión velada al PSOE, en la oposición local, e invita a la población «a informarse a través de fuentes oficiales veraces y alejarse de la desinformación».

Arturo González hizo hincapié en que el Plan General no está en vigor. Insistió en que «la publicación oficial aún no se ha producido y hasta que no aparezca en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) no comienza el plazo legal para su entrada en vigor».

El regidor recordó que el vigente planeamiento municipal data de 1987, por lo que «es imprescindible disponer de un instrumento actualizado que permita ordenar el crecimiento del municipio con garantías, equilibrio y visión de futuro». A su juicio, «el nuevo Plan General de Ordenación es clave y fundamental para el desarrollo municipal y permitirá afrontar, de forma planificada, el crecimiento que experimenta San Miguel de Abona y, al tiempo, garantizar que todas las necesidades de la población estén cubiertas».

Una vez entre en vigor, el documento también podrá ser objeto de modificaciones puntuales, como ocurre con cualquier planeamiento, con la finalidad de adaptarlo a nuevas necesidades que se detecten, apuntó el alcalde.

Una vez que se publique oficialmente el Plan General de Ordenación supletorio y tenga lugar su entrada en vigor, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona pondrá a disposición de los vecinos y las vecinas la Oficina Técnica Municipal, que ofrecerá información individualizada a quienes necesiten conocer cómo recoge el documento sus propiedades.

«Queremos que todos los vecinos tengan la oportunidad de informarse con precisión sobre su caso particular», expuso Arturo González. El alcalde aclaró que el Ayuntamiento está a disposición de la ciudadanía «para aclarar cualquier duda vinculada al documento». Ante los pronunciamientos realizados por los socialistas sanmigueleros, de forma especial, el regidor trasladó a la ciudadanía se defensa del nuevo planeamiento: «Estamos ante una buena noticia para San Miguel de Abona, porque la aprobación del Plan General de Ordenación es un paso fundamental para el futuro del municipio y es importante que cualquier valoración sobre él se realice sobre la base de una información fiable y completa».