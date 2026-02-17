Una menor de cinco años herida de gravedad en un choque frontal en la recta de El Socorro, en Los Realejos
El accidente de tráfico se produjo en torno a las 9:00 horas con otros dos heridos más de carácter moderado
Una menor de cinco años resultó gravemente herida tras el choque frontal de dos vehículos en la recta de El Socorro, en la carretera TF-5, en el término municipal de Los Realejos. La niña presentaba un traumatismo craneal de carácter grave y fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
Según el 112, el aparatoso accidente de tráfico se produjo en torno a las 9:00 horas de la mañana de este martes 17 de febrero con otros dos heridos más de carácter moderado. Uno de ellos tuvo que ser liberado de su vehículo por los Bomberos del Consorcio de Tenerife. Uno de los accidentados era un hombre de 38 años, que en el momento inicial de la asistencia, tenía diversos traumatismos de carácter moderado y también fue atendido en el centro hospitalario universitario mencionado anteriormente. Además, una mujer de 43 años también presentaba varios golpes considerables y tuvo que ser trasladada al mismo hospital.
Hasta el lugar del accidente, una de las salidas de la TF-5 hacia la popular playa de El Socorro, llegaron agentes de la Guardia Civil, Policía Canaria y miembros de Bomberos del Consorcio de Tenerife, quienes aseguraron los vehículos y los retiraron de la carretera.
