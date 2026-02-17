Involcan registra más de 300 eventos sísmicos de amplitud muy baja en el Teide en el octavo enjambre

La red sísmica canaria ha registrado desde las 20:00 horas de ayer lunes más de 300 eventos sísmicos de amplitud muy baja en el Teide, según ha informado este martes el Instituto Volcanológico de Canarias.

Se trata del octavo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016 e Involcan recuerda que episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio de 2022, el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024, el 7 de agosto de 2025 y el 12 de febrero de 2026.

Como en ocasiones anteriores, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

El mayor ruido volcánico' en Tenerife desde finales de 2016

Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del volcán.

Involcan asegura que este nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo.

"Eso sí, nos recuerda que 'el mayor ruido volcánico' que se está registrando en Tenerife desde finales de 2016 no tiene evidencia de que esté remitiendo", añade la entidad científica en sus redes sociales.