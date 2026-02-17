La Casa de los Mayores aumenta su capacidad a 75 plazas

La Casa de los Mayores de Buenavista del Norte ampliará su capacidad hasta alcanzar las 75 plazas, gracias a una inversión de 400.000 euros. La ampliación dotará al centro de otras 20 plazas residenciales y una decena para el centro de día, de forma que dispondrá de 40 y 35, respectivamente. La nueva financiación permitirá actualizar el proyecto básico y su ejecución, además de completar la tercera planta, actualmente en estructura, en la que se habilitarán habitaciones y recursos asistenciales.

La Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), y el Ayuntamiento de Buenavista del Norte firmaron un convenio que también mejorará las áreas sociales y técnicas del centro. En concreto, las actuaciones contemplan la adecuación del semisótano para albergar nuevos servicios esenciales, como sala de fisioterapia, espacios de usos múltiples, estancias comunes o lavandería.

La Casa de los Mayores de Buenavista del Norte cuenta en la actualidad con 25 plazas de centro de día y 20 más para residentes. De estas últimas, cinco son de medio requerimiento y el resto de bajo. La actividad de la instalación comienza a primera hora de la mañana con las labores de higiene para los usuarios permanentes. Más tarde, se unen el resto de mayores para comenzar con la rutina de actividades físicas y cognitivas. La instalación pública también organiza acciones temáticas, en función de la época del año.

Según un comunicado, con este convenio ambas instituciones «consolidan su colaboración para avanzar en la mejora de los recursos sociosanitarios y responder al incremento de la demanda asistencial desde una perspectiva cercana, renovada y centrada en las personas mayores».

La consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, destacó que invertir en infraestructuras sociosanitarias significa «invertir en tranquilidad para las familias, en cuidados profesionales y en dignidad para nuestras personas mayores».

Por su parte, la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García Herrera, calificó el acuerdo como «una inversión clave para el presente y el futuro del municipio», que permitirá mejorar las instalaciones y «ofrecer un servicio más amplio y de mayor calidad a la ciudadanía, reforzando el compromiso municipal con el bienestar de las personas mayores y los servicios públicos esenciales». n