Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAgresión a un árbitro en CanariasAtropello en TenerifeColas en el aeropuerto Tenerife SurIndianosPresos canariosSucesos en Tenerife
instagramlinkedin

Carreteras

El Cabildo inicia la reparación de taludes en las vías

Ocho estudios determinarán las obras a realizar en otros tantos puntos de la red

Último desprendimiento en La Vetita, la TF-82 al paso por Santiago del Teide. | E. D.

Último desprendimiento en La Vetita, la TF-82 al paso por Santiago del Teide. | E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El área insular de Carreteras adjudicó la redacción de ocho estudios de ingeniería para la estabilización y contención de taludes y terraplenes en seis carreteras de la Isla, por un importe superior a 300.000 euros. El contrato, dividido en ocho lotes, permitirá planificar actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y minimizar los riesgos geotécnicos derivados de la compleja orografía de Tenerife, la erosión marina y las condiciones climáticas.

El primer proyecto contempla la contención de la ladera situada sobre la Playa del Arenal, en Bajamar, en la carretera Tejina-Punta del Hidalgo (TF-13), del kilómetro 16,2 al 16,9, por un coste de 64.200 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

En esta misma carretera se llevará a cabo un segundo estudio para mejorar la seguridad en la Vía de Ronda, entre los puntos kilométricos 1,5 y 3,7, con un presupuesto de 56.710 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo es evitar riesgos derivados de la compleja orografía de Tenerife y garantizar la seguridad vial

Otros dos lotes abarcan distintos tramos de la carretera TF-21, situada en el Parque Nacional del Teide, que discurre por zonas de alta montaña con importantes desmontes y terraplenes, por lo que resulta necesario atender su especial geología para evitar posibles riesgos.

El quinto lote contempla un estudio geotécnico en la carretera TF-82, a la altura de La Vetita, en el Santiago del Teide. Cuenta con un importe de 17.911 euros y un plazo de seis meses.

El sexto lote aborda la contención de taludes y terraplenes en un tramo costero de la TF-134, que conecta El Bailadero con Benijo, en Anaga. Se evaluarán las soluciones existentes y se estudiará su sustitución, mantenimiento o rediseño, junto con nuevas medidas de estabilización. El presupuesto asciende a 67.410 euros y el plazo para la redacción del estudio es de seis meses.

Se redactará, además, un proyecto en la carretera TF-629, en la Villa de Arico, con una inversión de 17.911 euros y un plazo de tres meses. Por último, el octavo estudio evaluará los accesos del antiguo trazado de la carretera TF-28 (Taco–Los Cristianos–La Cisnera), con un importe de 18.309 euros y un plazo de tres meses.

Los trabajos abarcarán La Laguna, Santa Cruz, Santiago del Teide, La Orotava y Villa de Arico, entre otros municipios

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó que se trata de una actuación prioritaria para la Corporación insular. Explicó que «no solo estamos actuando con celeridad en zonas que lo requieren, como en la TF-82, en Santiago del Teide, o en la TF-13, a la altura de Bajamar, sino que estamos evaluando taludes en otros puntos de la Isla para garantizar su estabilización y prevenir riesgos futuros».

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que «muchos de estos tramos presentan desprendimientos recurrentes que obligan a intervenciones constantes de mantenimiento, por lo que la redacción de estos proyectos es fundamental para actuar con mayor precisión, minimizar afecciones al entorno y programar futuras obras con todas las garantías técnicas y ambientales». n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V16 pero realizar este gesto tan habitual al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  3. Se suelta un contenedor de varias toneladas y rueda calle abajo en un polígono de Tenerife
  4. La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar
  5. El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
  6. El Gobierno central autoriza la finalización del puerto de Granadilla
  7. Muere Sergio Hanquet, referente de la fotografía submarina en Canarias y custodio del 'gran azul' de Arona
  8. La Aemet la lía y sitúa al aeropuerto de Tenerife Sur como el punto más frío de España con -19,8 grados

El Cabildo inicia la reparación de taludes en las vías

Oposición y vecinos de San Miguel de Abona cuestionan el Plan General

La Casa de los Mayores aumenta su capacidad a 75 plazas

Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error

Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error

La calima marcará el tiempo este martes en Tenerife, aunque tenderá a cambiar durante el día según la Aemet

La calima marcará el tiempo este martes en Tenerife, aunque tenderá a cambiar durante el día según la Aemet

Los montes de Anaga 'desaparecen' de Santa Cruz de Tenerife en un nuevo lunes de Carnaval pasado por calima

Ojo si vas a coger el coche con la calima: estas son las precauciones que deben tomar los conductores en Tenerife

Ojo si vas a coger el coche con la calima: estas son las precauciones que deben tomar los conductores en Tenerife

Chollo inmobiliaria en Candelaria: planta baja luminosa con dos plazas de garaje por 233.000 euros

Chollo inmobiliaria en Candelaria: planta baja luminosa con dos plazas de garaje por 233.000 euros
Tracking Pixel Contents