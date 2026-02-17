El Cabildo inicia la reparación de taludes en las vías

El área insular de Carreteras adjudicó la redacción de ocho estudios de ingeniería para la estabilización y contención de taludes y terraplenes en seis carreteras de la Isla, por un importe superior a 300.000 euros. El contrato, dividido en ocho lotes, permitirá planificar actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y minimizar los riesgos geotécnicos derivados de la compleja orografía de Tenerife, la erosión marina y las condiciones climáticas.

El primer proyecto contempla la contención de la ladera situada sobre la Playa del Arenal, en Bajamar, en la carretera Tejina-Punta del Hidalgo (TF-13), del kilómetro 16,2 al 16,9, por un coste de 64.200 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

En esta misma carretera se llevará a cabo un segundo estudio para mejorar la seguridad en la Vía de Ronda, entre los puntos kilométricos 1,5 y 3,7, con un presupuesto de 56.710 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo es evitar riesgos derivados de la compleja orografía de Tenerife y garantizar la seguridad vial

Otros dos lotes abarcan distintos tramos de la carretera TF-21, situada en el Parque Nacional del Teide, que discurre por zonas de alta montaña con importantes desmontes y terraplenes, por lo que resulta necesario atender su especial geología para evitar posibles riesgos.

El quinto lote contempla un estudio geotécnico en la carretera TF-82, a la altura de La Vetita, en el Santiago del Teide. Cuenta con un importe de 17.911 euros y un plazo de seis meses.

El sexto lote aborda la contención de taludes y terraplenes en un tramo costero de la TF-134, que conecta El Bailadero con Benijo, en Anaga. Se evaluarán las soluciones existentes y se estudiará su sustitución, mantenimiento o rediseño, junto con nuevas medidas de estabilización. El presupuesto asciende a 67.410 euros y el plazo para la redacción del estudio es de seis meses.

Se redactará, además, un proyecto en la carretera TF-629, en la Villa de Arico, con una inversión de 17.911 euros y un plazo de tres meses. Por último, el octavo estudio evaluará los accesos del antiguo trazado de la carretera TF-28 (Taco–Los Cristianos–La Cisnera), con un importe de 18.309 euros y un plazo de tres meses.

Los trabajos abarcarán La Laguna, Santa Cruz, Santiago del Teide, La Orotava y Villa de Arico, entre otros municipios

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó que se trata de una actuación prioritaria para la Corporación insular. Explicó que «no solo estamos actuando con celeridad en zonas que lo requieren, como en la TF-82, en Santiago del Teide, o en la TF-13, a la altura de Bajamar, sino que estamos evaluando taludes en otros puntos de la Isla para garantizar su estabilización y prevenir riesgos futuros».

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que «muchos de estos tramos presentan desprendimientos recurrentes que obligan a intervenciones constantes de mantenimiento, por lo que la redacción de estos proyectos es fundamental para actuar con mayor precisión, minimizar afecciones al entorno y programar futuras obras con todas las garantías técnicas y ambientales». n