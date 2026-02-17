El Ayuntamiento de Tacoronte destina diez millones para mejoras en Mesa del Mar y El Pris

El Ayuntamiento de Tacoronte, formado por PSOE, CC y PP, comprometió diez millones de euros para los núcleos costeros de Mesa del Mar y El Pris. Una parte de la inversión se destinará a la ampliación de la red de saneamiento de Mesa del Mar, un asunto pendiente y que guarda relación con la instalación de una desaladora que finalmente se paralizó por la oposición ciudadana a finales de 2025. La otra actuación que se realizará con la cantidad comprometida será la mejora del paseo litoral entre los dos enclaves costeros. Ambos proyectos cuentan con la financiación del Cabildo de Tenerife, dentro del Plan de Cooperación 2018-2021.

Reunión vecinal

El Consistorio organizó una reunión con más de un centenar de vecinos del litoral para explicarles "los dos grandes proyectos" de este mandato. El encuentro tuvo el objetivo de "adoptar una propuesta técnica consensuada entre el Ayuntamiento de Tacoronte y la ciudadanía de El Pris y Mesa del Mar". Muchos de los asistentes aprovecharon la segunda parte de la convocatoria para formular preguntas y proponer alternativas de mejora para el documento expuesto por el personal técnico presente.

1,6 millones y 16 meses de ejecución

Según el gobierno local, la nueva red de saneamiento para Mesa del Mar, incluida en el Plan de Cooperación insular 2018-2021, cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. La institución local sufraga el 20% del coste. Es decir, 315.000 euros. El proyecto permitirá dotar de alcantarillado público a las viviendas ubicadas entre la calle Guillermo Graham Hernández y el número 128 de la carretera de Mesa del Mar, justo antes del tramo descendente ubicado sobre el edificio Ficus. El espacio de la antigua rotonda del barrio pasará a acoger una nueva EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) subterránea, sobre la que se construirá un espacio de ocio y esparcimiento, con zonas verdes y mobiliario de recreo para vecinos y visitantes.

8,1 millones para el paseo

La intervención del paseo entre Mesa del Mar y El Pris cuenta con 8,1 millones de presupuesto, "aunque está sujeta al consenso con la ciudadanía". Dentro de esta financiación, se incluye la culminación de la red de saneamiento de todos los edificios y viviendas ubicadas en primera línea de Mesa del Mar. También recoge la mejora integral del sendero entre el núcleo costero y la playa de El Sargo, con la aportación económica del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte. La inversión recoge tareas de demolición y movimientos de tierra, con el refuerzo de varios taludes, pavimentación, mejora del mobiliario urbano y de la señalización y nuevos espacios verdes.

El Pris: escenario de mejoras de saneamiento

En el encuentro explicaron que "El Pris será escenario de mejoras en saneamiento, anulando los pozos actuales. Los cambios serán visibles entre la Cofradía y la estación de bombeo del barrio, una potente planta de recepción de aguas residuales en la que desembocará el entramado de colectores del litoral, para su traslado a la depuradora de Valle de Guerra".