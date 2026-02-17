La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), niega la subida salarial señalada por CC

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), negó la subida salarial señalada recientemente por Coalición Canaria (CC) en un comunicado.

Un 7% con respecto a 2025

Según los nacionalistas, el Gobierno socialista de El Tanque incrementó sus sueldos un 7% respecto a 2025. El portavoz de CC, Carlos Alegría, denunció que "el coste en sueldos y gastos directos del grupo de gobierno superará los 317.000 euros en 2026, lo que supone más de 21.000 euros de incremento respecto al año anterior, un 7% más en solo un año".

Según un acuerdo plenario de 2023

Morales explicó que los incrementos salariales se aplican a toda la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de El Tanque y que la subida está recogida en un acuerdo plenario de 2023. La regidora tanquera recordó que los concejales nacionalistas no acudieron al pleno extraordinario de noviembre donde se aprobó el presupuesto de 2026.

"Totalmente erróneo"

"En diciembre de 2025, el Estado aprobó un aumento en los sueldos del 2,5%. Lo que hicimos fue ser previsores y añadir los porcentajes correspondientes a esas subidas en el presupuesto. Pero eso no quiere decir que se haya pagado o que se vaya a pagar. Aún tengo que negociarlo con los sindicatos", argumentó la alcaldesa tanquera. Según la primera edil del municipio de El Tanque, el comunicado de CC es "totalmente erróneo. Los incrementos salariales los aprueba el Estado, no yo", espetó.