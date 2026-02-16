Ojo si vas a coger el coche con la calima: estas son las precauciones que deben tomar los conductores en Tenerife

La calima vuelve a Tenerife y los conductores deben extremar las precauciones al volante. En las Islas, por su proximidad al norte de África, los episodios de calima son más intensos y con efectos más directos.

La calima no solo empeora la calidad del aire, sino que reduce significativamente la viabilidad en las carreteras. Estas condiciones puede resultar peligros y, por ello, es fundamental adaptar la conducción.

Cómo deben actuar los conductores cuando hay calima

Conocer cómo las medidas que el conductor debe tomar cuando haya calima es imprescindible para evitar peligros al volante:

Luces antiniebla: ante esta situación, los conductores deben usar las luces de cruce incluso durante el día para mejorar la visibilidad, también es recomendable utilizar la luz antiniebla trasera para que el resto de conductores puedan localizar el vehículo con mayor facilidad. Nunca utilizar las largas porque se deslumbra al resto de conductores que circulan por la vía.

En la prevención está la clave, por lo que, en estos casos, se recomienda no realizar desplazamientos innecesarios y seguir las pauta para garantizar la seguridad vial en las carreteras cuando haya calima.

En caso de incidente, utiliza la baliza V16

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria para todos los conductores españoles y los triángulos de emergencia han pasado a un segundo plano. Se trata de un dispositivo más seguro, visible y eficaz ante una avería o accidente. Los conductores deben tenerla en la guantera o en el lateral de vehículo para poder acceder a ella rápidamente.

En caso de sufrir una avería, la primera maniobra debe ser dirigirse hacia el arcén derecho o una zona apartada y segura. Una vez el automóvil detenido, hay que activar las luces de emergencia, pero si es de noche o hay poca visibilidad, también deben mantenerse encendidas las luces de posición.