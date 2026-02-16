Los montes de Anaga 'desaparecen' de Santa Cruz de Tenerife en un nuevo lunes de Carnaval pasado por calima

A pesar de que el tema oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 son los ritmos latinos, fácilmente podría ser el mundo egipcio por la escena que presenta este lunes de Carnaval tanto la capital chicharrera como el resto de la Isla y en distintos puntos de Canarias. La calima se ha apoderado del Archipiélago, con especial incidencia en las islas occidentales y Gran Canaria.

Todos aquellas personas que han accedido a Santa Cruz durante este lunes se han encontrado con la 'desaparición' de los montes de Anaga (en la foto de portada) o con la dificultad de ver desde lejos los rascacielos capitalinos. Dos elementos del paisaje santacrucero fáciles de percibir y que el polvo en suspensión se ha encargado de dificultar su visibilidad.

Según el portal meteorológico Meteored, tanto Tenerife como La Gomera, El Hierro y Gran Canaria presentan un Índice de Calidad del Aire peligroso. Por su parte, La Palma y Fuerteventura van desde esa categoría pasando por muy mala y mala.

Mapa sobre la calidad del aire en Canarias durante el lunes 16 de febrero / Meteored

Otros carnavales pasados por calima

La calima durante este lunes de Carnaval lleva, inevitablemente, al recuerdo de los carnavales de 2020, semanas antes de entrar en cuarentena por la pandemia provocada por el Covid-19 en España. Durante esos días, varios actos del Carnaval de Santa Cruz fueron suspendidos debido a la calidad del aire.

Pese a que los índices de polvo en suspensión en esos días fueron más altos que los actuales, la situación actual de prealerta por calima lleva a seguir los consejos de los organismos competentes sobre estas situaciones.