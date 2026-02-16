El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980

En pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, aún hay locales que conservan la esencia de hace años. El Bodegón Tocuyo, abierto desde 1980, todavía conserva la esencia gastronómica de la ciudad, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan vivir la experiencia en uno de los bares de siempre.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el mítico local lagunero, destacando tato la calidad de sus productos como el ambiente que sigue conservando al cruzar sus puertas. "La Laguna es Patrimonio de la Humanidad, y este sitio también", comentan.

Todo son platos fríos

En Bodegón Tocuyo no hay platos calientes, su oferta gastronómica gira en torno a platos fríos. Nada más llegar, es típico que sirvan un plato de manises y las cáscaras acaben en el suelo. "Si ves que alguien tira las cáscaras de los manises al suelo, no te asustes, allí es una tradición", aseguran.

Entre las elecciones destacan las aceitunas aliñadas, el almogrote casero que "lo hace la doña y hace hasta 80 kilos a la semana", explican. Para continuar, eligieron una selección de embutidos que incluye chorizo, salchichón y cabecero de lomo. Sin embargo, el protagonista de su carta es el jamón, "yo no podía irme de aquí sin probar un platito de jamón del bueno", anota Jonay. El bodegón cuenta con piezas que oscilan entre 8 y 25 euros, adaptándose a todos sus clientes.

Su menú se completa con clásicos como anchoas, tomates aliñados. "Desde que abrió tiene lo mismo, aquí no se ha cambiado nada. Conserva el local como el primer día".

Vinos servidos directamente de la barrica

El bodegón ofrece un ambiente tradicional característico de La Laguna. El espacio es reducido y cuenta con un libro en el que los clientes que vistan el establecimiento dejan escrito un verso para el recuerdo.

En el local ofrecen vinos servidos directamente desde la barrica, lo que le aporta un sabor único y ofrece al cliente una experiencia tradicional. Además, los creadores de contenido advierten: "no hace falta que dejes hueco para el postre, aquí lo que hay es mistela"

Horario y ubicación

Bodegón Tocuyo se encuentra en la calle Juan de Vera, 16, en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, los que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local destacando la autenticidad, la calidad de sus productos y un ambiente único.

Abre de lunes a sábado en horario partido, de 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 1:00 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.