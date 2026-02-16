Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error

La concejal del PSOE de San Juan de la Rambla, Priscila Díaz Bethencourt, fue condenada a devolver 1.733 euros percibidos por un error administrativo en las nóminas que cobró desde 2020 hasta 2022, años en los que tenía responsabilidades en el Gobierno local. En la actualidad forma parte de la oposición en un ayuntamiento gobernado por el tripartito que forman Coalición Canaria, AUP-SSP y Partido Popular.

Aprobadas en Pleno en 2019

La socialista cobró una subida salarial de 48 euros al mes a partir de la nómina de marzo de 2020, y de 70 euros al mes desde la nómina de enero de 2021 hasta enero de 2022. Estas cantidades fueron aprobadas por el Pleno en 2019, pero cuatro años más tarde, el 8 de mayo de 2023, se decretó que esos montantes se aportaron erróneamente a los sueldos de los concejales basándose en el artículo 77 de la Ley General Presupuestaria, por lo que le reclamaron a toda la Corporación la devolución de lo percibido por este concepto.

El caso de su compañera

Para aclarar la situación, Priscila Díaz acudió a la vía del Contencioso, al igual que su compañera y portavoz del PSOE en ese momento, Gloria Méndez Quintero. Fueron las únicas concejalas que acudieron a la Justicia, mientras que el resto de ediles devolvió los importes requeridos sin más.

El pasado noviembre, el juzgado determinó que Díaz Bethecourt debe reintegrar los 1.733 euros (más intereses y las costas del juicio), cuantía que no ha devuelto. Explicó que no lo ha hecho aún porque, siguiendo las indicaciones recibidas por la Administración municipal, "no se me ha notificado desde el Consistorio que lo haga". Es la última concejala que falta por reembolsar los ingresos erróneos que se produjeron durante tres años en toda la Corporación.

Aún gobernando

Priscila Díaz Bethencourt gestionó las áreas de Juventud, Igualdad, Mujer o Tercera Edad en el mandato 2019-2023, con Fidela Velázquez y Ezequiel Domínguez como alcaldes. Aún gobernando el PSOE, el decreto del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla por el que se reclamó la devolución fue emitido el 8 de mayo de 2023. Su compañera, Gloria Méndez Quintero, tuvo que restituir la cantidad de 1.799 euros con el pago de las costas judiciales y los intereses. La sentencia de esta concejala se conoció a finales de 2024.

Argumentación de la edil

Según el dictamen que condena a la segunda concejala socialista, Díaz Bethencourt argumentó en su defensa que el decreto promulgado por el Consistorio ramblero "es nulo por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas del procedimiento".

Estatuto de los Trabajadores

Además, alegó que el asunto había prescrito amparándose en el Estatuto de los Trabajadores y en el procedimiento sancionador. La jueza deja claro en la sentencia que al tratarse de un cargo público, en este caso se trata de una concejala, "no podemos aplicar normativa laboral".

Tema aclarado

La edil socialista de San Juan de la Rambla dijo que este tema "se había aclarado desde hacía tiempo. Hubo un error administrativo y como había dudas sobre cómo gestionarlo, se consultó legalmente tanto la devolución como las formas para su reintegro".