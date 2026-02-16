El Estado se compromete a resolver el abastecimiento de agua en la prisión Tenerife II

El Gobierno del Estado tiene un «claro compromiso» con la búsqueda de una solución para el problema de abastecimiento de agua del Centro Penitenciario Tenerife II. Así lo aseguran desde el Ayuntamiento de La Laguna tras la reunión mantenida entre su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), y su homólogo rosariero, Escolástico Gil (IR-Verdes). Se trata de un encuentro en el que Gutiérrez y el concejal lagunero de Aguas, Ángel Chinea, conocieron el proyecto encargado por El Rosario para intentar zanjar este asunto.

El problema viene de lejos. Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo. La clave primera y fundamental es que El Rosario comparte infraestructura hidráulica con la prisión y se encarga (sin contrapartida alguna) de abastecer a la cárcel, que se da también la circunstancia de que cuenta con una limitada capacidad de almacenamiento. La consecuencia de todo ello es que el centro penitenciario se ha llegado a quedar sin agua y, como ocurrió en el gran incendio que en el verano de 2023 afectó a los montes tinerfeños, el municipio se vio obligado a destinar agua a la instalación mientras que vecinos carecían de ella, según ha sostenido desde entonces Gil.

El alcalde rosariero ha expresado sin ambages su malestar en repetidas ocasiones. En particular, ha insistido en que había una solución viable y que, pese a ello y a que la cárcel es de competencia del Estado, este no mostraba disposición a resolver el problema, con la consiguiente carga para El Rosario. Fue así que el Ayuntamiento optó por encargar la redacción de un proyecto, que es el que ahora ha presentado a La Laguna, dado que el sistema de conducciones discurre parcialmente por el camino de La Cañada, que es una zona compartida entre municipios.

Dos ministros

Celebrada la reunión entre ambos ayuntamientos y conocidos los planteamientos de Escolástico Gil, Luis Yeray Gutiérrez se puso en contacto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el también socialista y expresidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres. «Hemos realizado una solicitud al más alto nivel para que sean las administraciones estatales las que se presenten aquí y pongan una solución sobre la mesa», expresa Gutiérrez. Según detallan desde el equipo del alcalde lagunero, solo falta concretar la fecha de una visita a la que acudirán el propio Torres y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En cuanto al documento encargado por El Rosario, lleva por título Proyecto de conducciones de abastecimiento y saneamiento desde el Pozo La Cañada hasta el Centro Penitenciario Tenerife II. Entre las principales actuaciones que incluye destacan la renovación de redes de abastecimiento en ambos municipios, la ejecución de una nueva conducción principal hasta el centro penitenciario y la prolongación del colector de saneamiento.

Los objetivos, a grandes rasgos, pasan por solventar los problemas con un sistema que garantice el suministro y, en paralelo, mejorar el saneamiento y evitar daños al acuífero. «Somos dos municipios comprometidos con el medio ambiente y que tenemos claro que hay que intentar por todos los medios evitar que se produzca la contaminación de nuestro acuífero», indica Luis Yeray Gutiérrez.

El trabajo fue redactado por Mareva Ingeniería bajo la coordinación del ingeniero Javier Martínez. Las obras que contiene requieren de 18 meses de trabajos y algo más de 3,6 millones de euros, de los que El Rosario sufragaría alrededor de 3 millones y La Laguna, los restantes 638.000 euros. Más en detalle, las actuaciones descritas se desarrollarían a lo largo de la calle Cascajal y los caminos de La Cañada, Escaño, La Mina y La Palma, incluyendo el cruce de la carretera TF-24, donde se emplearía una técnica denominada ‘hinca’, que permitiría ejecutar la perforación minimizando las afecciones al tráfico.