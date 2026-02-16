Chollo inmobiliaria en Candelaria: planta baja luminosa con dos plazas de garaje por 233.000 euros

El mercado inmobiliario tinerfeño continúa ofreciendo oportunidades interesantes fuera de los grandes núcleos turísticos. Desde una planta baja en impecable estado en la zona alta de Igueste de Candelaria, hasta una casa terrera con parcela y vistas abiertas en el sur de la isla, la oferta actual combina tranquilidad, entorno natural y precios competitivos en comparación con otras áreas del archipiélago.

Planta baja luminosa con dos plazas de garaje en Igueste de Candelaria

Salón de piso en Igueste, Candelaria / tucasa.com

En Igueste de Candelaria, dentro del municipio de Candelaria, se encuentra esta vivienda en planta baja que sale al mercado por 233.000 euros. El inmueble cuenta con 101 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos dormitorios, un baño y un amplio espacio diáfano de salón-cocina.

La propiedad destaca por su excelente estado de conservación, que permite entrar a vivir sin necesidad de reformas. El corazón de la vivienda es el salón-cocina integrado, articulado en torno a una isla central que aporta funcionalidad y un diseño moderno. La estancia recibe abundante luz natural gracias a sus grandes ventanales, favoreciendo ventilación cruzada y sensación de amplitud.

La zona de descanso se compone de un dormitorio doble con armario empotrado y una habitación individual, también con espacio de almacenaje. El baño completo, con plato de ducha, mantiene una línea funcional y cuidada.

Uno de los principales valores añadidos es la inclusión en el precio de dos plazas de garaje de gran tamaño, con capacidad para hasta tres vehículos, y dos trasteros, un elemento especialmente valorado en la zona. La vivienda se vende prácticamente amueblada y equipada, lo que refuerza su atractivo tanto como residencia habitual como inversión o segunda vivienda en un entorno natural y tranquilo.

Casa con parcela y terraza en el sur de Tenerife

Casa en Arona / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Se trata de una vivienda de 70 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 300 metros cuadrados, que se ofrece por 310.000 euros.

La casa dispone de dos dormitorios, un baño, cocina amueblada con electrodomésticos y una terraza orientada al norte con vistas al mar y la montaña. Con más de un siglo de antigüedad, la propiedad conserva el encanto de las casas tradicionales, combinando entorno rural y conexión con los servicios básicos cercanos.

El inmueble se encuentra en buen estado y se vende amueblado, lo que permite su uso inmediato como residencia habitual, segunda vivienda o refugio vacacional en una zona caracterizada por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Estas dos propiedades reflejan dos perfiles distintos del mercado inmobiliario en Tenerife. Mientras la planta baja en Igueste de Candelaria destaca por su estado impecable, amplitud y extras incluidos, la casa en Arona ofrece parcela propia y vistas abiertas en un entorno más rural. Dos opciones que responden a la creciente demanda de viviendas funcionales, bien ubicadas y con calidad de vida como prioridad.