La calima marcará el tiempo este martes en Tenerife, aunque tenderá a cambiar durante el día según la Aemet

La calima generalizada será el fenómeno más destacado este martes en Canarias, si bien tenderá a remitir progresivamente a partir del mediodía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos con predominio de nubes altas, en un contexto de estabilidad atmosférica. Las temperaturas subirán ligeramente en zonas de interior, mientras que en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura se prevé un descenso de las máximas.

El viento soplará de componente este flojo, más intenso durante la madrugada, y tenderá a aumentar y girar a nordeste al final del día. En el mar, se espera viento del este y sudeste de fuerza 2 a 4, localmente 5, con marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 en la costa oeste de Tenerife y La Palma. Habrá mar de fondo del norte, nordeste y noroeste con olas de 1 a 2 metros.

Previsión por islas

Tenerife: Poco nuboso con predominio de nubes altas. Calima más significativa en el sureste, remitiendo a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías. Viento del este flojo, girando a nordeste al final del día. Santa Cruz: 18º / 25º.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos con nubes altas. Calima ligera, más notable en el sureste, remitiendo a mediodía. Temperaturas estables en costa y en ligero ascenso en interior. Las Palmas: 17º / 24º.

Lanzarote: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas. Calima ligera remitiendo. Ligero descenso de máximas en el oeste. Arrecife: 16º / 22º.

Fuerteventura: Situación similar a Lanzarote, con calima ligera hasta el mediodía y temperaturas con pocos cambios. Puerto del Rosario: 16º / 23º.

La Gomera: Poco nuboso con nubes altas. Calima en el sureste remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. San Sebastián: 18º / 25º.

La Palma: Cielos poco nubosos con nubes altas. Calima más significativa en el este, en retirada por la tarde. Mínimas en ligero ascenso. Santa Cruz de La Palma: 17º / 24º.

El Hierro: Poco nuboso con nubes altas. Calima en el sureste remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Valverde: 14º / 21º.