La Aemet anuncia calima y subida de temperaturas este lunes en Tenerife

Este Lunes de Carnaval parece que se librará de la lluvia y el mal tiempo en Tenerife. De hecho, la previsión ha dado un cambio radical al pasar de vientos y oleaje a calima y subida de temperaturas.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo, tanto en la isla como en el resto del archipiélago, por polvo en suspensión.

Este hecho ha provocado, además, que el Gobierno de Canarias declare la prealerta por calima en toda Canarias.

Calima

Según informa el Ejecutivo regional, se prevé un aumento de la presencia de polvo en suspensión a nivel superficial en Gran Canaria (este, sur y oeste); Lanzarote; Fuerteventura; La Palma (este); La Gomera; El Hierro; Tenerife (este, sur y oeste) con concentraciones variables 50 – 200 μg/m3.

Las concentraciones más significativas se darán por encima de los 400 – 500 metros, lo que provocará una disminución de la visibilidad y podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.

Previsión

La jornada de este lunes en Tenerife estará despejada. Además de la calima, la isla espera más calor, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, o incluso moderado en el suroeste.

Las máximas también estarán en ascenso, que será notable en el interior especialmente acusado en cumbres. De hecho, podrán alcanzar los 26 grados.

Jornada de calor en Tenerife / María Pisaca

En costas, viento flojo a moderado de componente este. En medianías y cumbres, viento moderado del sudeste en con intervalos de fuerte de madrugada.

Consejos de autoprotección

Ante la llegada de la calima a las islas, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección: