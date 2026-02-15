Vuelven las colas en la llegada de turistas al aeropuerto Tenerife Sur

El caos en la llegada de turistas al aeropuerto Tenerife Sur se repite. Las colas en los controles de pasaportes y por fuera de la instalación para coger una guagua o un taxi regresaron en los últimos días, un problema que afecta especialmente a los turistas procedentes del exterior de los países Schengen, como los británicos, los que más visitan la Isla.

José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST), asegura que la situación vivida sobre todo el pasado jueves y viernes fue «una pesadilla». «A las largas filas para pasar los controles de pasaporte se unieron esperas de más de dos horas por fuera de la terminal para coger un transporte», narra Cabrera, que tilda las deficiencias del aeropuerto sureño, situado en el municipio de Granadilla de Abona, de «vergonzosa» y reclama soluciones urgentes».

El presidente de FAST ya denunció problemas similares el pasado día 4 y en meses anteriores. El Ministerio del Interior achacó estas aglomeraciones a «incidencias transitorias» en las máquinas instaladas en Tenerife Sur el año pasado para reforzar los mecanismos de control y evitar la sensación de caos.

Mientras las críticas no paran de reproducirse, el Gobierno central niega los problemas. «No tenemos constancia de aglomeraciones reiteradas en el aeropuerto Tenerife Sur, que está funcionando con normalidad», aclaran fuentes de Interior, para añadir: «Se han producido únicamente demoras puntuales».

Esta respuesta contrasta con los mensajes de algunosafectados y con la reiteración de las quejas por parte de organizaciones empresariales y sociales como la propia FAST y la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel). «Entre la falta de respuesta de Aena, ante unas instalaciones muy deficientes, y la del Ministerio del Interior, con maquinas de control que no funcionan mientras sí lo hacen en Madrid, como he comprobado repetidamente , le estan haciendo un gran e innecesario daño a nuestro destino , a nuestra economía y a nuestra sociedad», asegura José Fernando Cabrera, que añade: «De que nos vale la promoción de Tenerife y la asistencia a ferias por todo el mundo si al turista, nada más llegar, lo maltratamos así».

«Hemos llegado a un punto en que sobran las peticiones de explicaciones y se precisa una enérgica intervención de nuestras autoridades», reclama el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife y hotelero isleño.

De las 36 máquinas de reconocimiento biométrico instaladas en la instalación de Granadilla para agilizar el control de pasaporte solo funcionan cinco en la actualidad, según las quejas trasladadas por los usuarios a través de las redes sociales. Esta herramienta forma parte del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), cuya implantación en Tenerife Sur comenzó en noviembre en aplicación de una normativa de la Unión Europea.